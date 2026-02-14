Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto a Latina nell’ambito di un’indagine internazionale: un giovane di origini rumene, non ancora maggiorenne, è stato rintracciato e fermato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un mandato di arresto europeo per tentato omicidio. L’operazione è stata condotta dopo una segnalazione proveniente dal suo Paese d’origine e si è conclusa con il trasferimento del ragazzo presso l’istituto di detenzione minorile di Casal del Marmo, a Roma, dove attende la convalida dell’arresto.

Le indagini e la segnalazione internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha preso avvio grazie a un’attenta attività di monitoraggio dei soggetti considerati pericolosi. Le autorità rumene hanno inserito una segnalazione che ha permesso agli investigatori italiani di individuare il giovane, sospettato di aver partecipato a un grave episodio di aggressione nel suo Paese.

I dettagli dell’accusa: tentato omicidio e complicità

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzo avrebbe agito insieme ad altre persone, aiutando un coetaneo a compiere un tentato omicidio. In particolare, avrebbe fornito un coltello con cui la vittima è stata colpita sei volte alla testa e al corpo. Questo elemento ha aggravato la posizione del giovane, ritenuto responsabile in concorso con altri del grave reato.

L’arresto ad Aprilia e l’identificazione

La Squadra Mobile della Polizia di Stato, dopo una specifica attività investigativa, ha localizzato il giovane ad Aprilia. Una volta individuato, gli agenti hanno proceduto alla sua identificazione e fotosegnalazione, per poi eseguire il mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha permesso di assicurare il sospettato alla giustizia.

Il trasferimento a Roma e le prossime fasi

Considerata la minore età del ragazzo, le autorità hanno disposto il trasferimento presso l’istituto di detenzione minorile di Casal del Marmo, a Roma. Qui il giovane resterà in attesa della convalida dell’arresto da parte della Corte d’Appello, che dovrà valutare la regolarità della procedura e la sussistenza dei presupposti per la consegna alle autorità rumene.

