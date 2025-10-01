Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato condotto in un Istituto Penale per Minorenni un 16enne catanese, indagato per tentata rapina aggravata in concorso, in seguito a un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania. Il provvedimento è stato disposto in aggravamento della precedente misura del collocamento presso una comunità per minori, dalla quale il giovane si era allontanato.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel capoluogo etneo e ha visto coinvolta una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. Gli agenti erano impegnati nella traduzione in carcere di un cittadino egiziano quando hanno riconosciuto il minore, già noto alle forze dell’ordine per essersi reso irreperibile lo scorso marzo.

Il riconoscimento e il tentativo di fuga

Durante il servizio, i poliziotti hanno incrociato il 16enne, destinatario di una misura cautelare che prevedeva il collocamento in una comunità per minori. Tuttavia, il ragazzo si era arbitrariamente allontanato dalla struttura nel mese di marzo, rendendosi di fatto irreperibile. Alla vista della volante, il giovane ha tentato di sfuggire agli agenti con uno scatto improvviso, ma è stato prontamente inseguito e bloccato dopo pochi metri.

Il tentativo di depistaggio e l’intervento dei sanitari

Una volta fermato, il minore ha cercato di eludere ulteriori controlli fingendo uno svenimento. Sul posto è giunta un’altra pattuglia in ausilio, che ha preso in consegna il ragazzo, mentre il primo equipaggio ha proseguito la traduzione del cittadino egiziano. Gli agenti hanno richiesto l’intervento dei sanitari, che dopo aver visitato il giovane hanno escluso la necessità di cure mediche, confermando che non vi erano motivi di preoccupazione per la sua salute.

L’identificazione e la verifica dei precedenti

Successivamente, il 16enne è stato accompagnato in ufficio per l’identificazione. Attraverso la consultazione della banca dati delle forze dell’ordine, è stato confermato che a suo carico pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in Istituto Penale per Minorenni, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania. Tale provvedimento era stato adottato in aggravamento della precedente misura, proprio a causa dell’allontanamento arbitrario dalla comunità per minori.

L’esecuzione dell’ordinanza e il trasferimento all’IPM

Informato il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza, accompagnando il giovane presso l’Istituto Penale per Minorenni di Bicocca. Il trasferimento è avvenuto in modo regolare e senza ulteriori incidenti, a conclusione di una vicenda che aveva visto il minore sottrarsi alle misure cautelari a lui imposte.

Il contesto e le implicazioni della vicenda

Il caso del 16enne catanese riporta l’attenzione sulla gestione dei minori sottoposti a misure cautelari e sulle difficoltà che le autorità incontrano nel garantire il rispetto delle disposizioni giudiziarie. L’allontanamento dalla comunità per minori e il successivo tentativo di fuga hanno reso necessario un aggravamento della misura, culminata con la custodia in un istituto penale. La vicenda sottolinea anche l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine e la tempestività degli interventi, fondamentali per assicurare l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.

Conclusioni

La rapida individuazione e il fermo del minore da parte della Polizia di Stato hanno permesso di dare seguito all’ordinanza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania. L’episodio rappresenta un esempio di efficienza operativa e di attenzione verso la tutela della sicurezza pubblica, soprattutto nei casi che coinvolgono soggetti minorenni e reati gravi come la tentata rapina aggravata.

