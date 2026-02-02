Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato ritrovato e riconsegnato alla famiglia il minore che aveva fatto perdere le proprie tracce a Caserta. Le ricerche, avviate dopo la denuncia di allontanamento presentata dai genitori, sono state condotte dalla Polizia di Stato e si sono concluse con il rintraccio del giovane nei pressi della stazione ferroviaria cittadina.

Le ricerche partite dopo la denuncia dei genitori

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nei giorni scorsi, quando i genitori di un ragazzo minorenne hanno denunciato la sua scomparsa dopo l’orario scolastico. Il giovane non si era presentato all’appuntamento consueto all’uscita da scuola, facendo temere il peggio ai familiari che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine.

L’intervento della Squadra Volante

La Squadra Volante della Questura di Caserta ha preso in carico la segnalazione e ha avviato le ricerche sul territorio. Gli agenti hanno raccolto informazioni dettagliate sulle caratteristiche fisiche e sull’abbigliamento del ragazzo, elemento che si è rivelato fondamentale per l’identificazione durante le operazioni di ricerca.

Il ritrovamento nei pressi della stazione ferroviaria

Nel pomeriggio, dopo alcune ore di indagini e perlustrazioni, i poliziotti hanno notato un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita nei pressi della piazza adiacente alla stazione ferroviaria di Caserta. Dopo essersi avvicinati, gli agenti hanno proceduto all’identificazione, accertando che si trattava proprio del sedicenne scomparso.

Il ritorno in famiglia

Una volta verificata l’identità del ragazzo, la Polizia di Stato ha provveduto ad affidarlo nuovamente alle cure della famiglia di origine, ponendo così fine a ore di apprensione.

