Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato individuato e denunciato un minore di 17 anni di origini cubane, ritenuto responsabile di furto aggravato e utilizzo indebito di strumenti di pagamento a Novara. L’episodio è avvenuto il 12 giugno scorso presso il parcheggio del centro commerciale “San Martino 2”. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane avrebbe agito insieme ad altri complici, al momento ancora ignoti, utilizzando la cosiddetta “tecnica della monetina” per distrarre la vittima e sottrarle la borsa dall’auto, appropriandosi di denaro e carte di credito.

Le indagini e la tecnica della monetina

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Novara ha ricostruito la dinamica del furto avvenuto nel parcheggio del centro commerciale. Il minore, insieme ad altri soggetti non ancora identificati, avrebbe avvicinato la vittima con il pretesto di alcune monetine cadute a terra. Approfittando della distrazione, il giovane ha sottratto la borsa dall’auto della persona presa di mira, impossessandosi di denaro contante e delle carte di credito in essa contenute.

Prelievi e acquisti con le carte rubate

Le indagini hanno permesso di accertare che, subito dopo il furto, il ragazzo si è recato presso uno sportello bancomat dove, grazie alle carte sottratte, ha effettuato un prelievo indebito di 2.000 euro. Non pago, ha poi utilizzato le stesse carte per compiere ulteriori acquisti per un valore complessivo di 1.500 euro presso un’attività commerciale della zona. Queste azioni sono state documentate dai sistemi di videosorveglianza, che hanno ripreso il giovane durante le operazioni illecite.

L’identificazione del responsabile

Gli operatori della Squadra Mobile sono riusciti a risalire all’identità dell’autore del reato grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza e all’incrocio dei dati presenti nelle banche dati delle forze dell’ordine. Il minore, di origini cubane, è stato quindi deferito alla Procura per i Minorenni di Torino, che ora si occuperà della sua posizione giudiziaria. Restano in corso ulteriori accertamenti per identificare i complici che hanno partecipato al furto.

La situazione attuale e le indagini in corso

Al momento, la Polizia di Stato continua le indagini per individuare gli altri soggetti coinvolti nell’episodio di furto aggravato. L’attenzione resta alta nei confronti di simili tecniche di reato, che sfruttano la distrazione delle vittime per compiere sottrazioni di beni e denaro. L’episodio, avvenuto a Novara, rappresenta un monito per i cittadini affinché prestino attenzione a situazioni sospette nei parcheggi e nei luoghi pubblici.

IPA