Minore su una microcar fermato a Galatina mentre fuma uno spinello, quanta droga aveva in casa: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato dalla polizia di Galatina un minorenne che è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta durante il fine settimana nell’ambito di controlli straordinari predisposti dal Questore della Provincia di Lecce per prevenire reati predatori e lo spaccio di droga.

Controlli e perquisizioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante un controllo congiunto tra Polizia di Stato e Polizia Locale nel comune di Galatina, sono stati fermati due sedicenni a bordo di una microcar. Uno dei ragazzi, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso a fumare uno “spinello”. Entrambi i giovani sono stati trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e deferiti all’Autorità Amministrativa. Il veicolo è stato sottoposto a fermo.

Arresto e sequestro

Successivamente, una perquisizione domiciliare a carico del minore noto ha portato al rinvenimento di circa 100 grammi di hashish, parte del quale già confezionato in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Inoltre, sono stati trovati dei soldi in contanti. Questi elementi hanno portato all’arresto del giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni.

Risultati dei controlli

Durante il fine settimana, i controlli intensificati nelle zone ad alta frequentazione giovanile e nei pressi di attività commerciali in tutta la Provincia di Lecce hanno portato all’identificazione di 1337 persone, al controllo di 502 veicoli e all’elevazione di 26 contestazioni al codice della strada.

Si sottolinea che i provvedimenti adottati non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti a indagini, rispettando i diritti della persona indagata e la presunzione di innocenza.

Lecce, 13 maggio 2025

Fonte foto: IPA