Minore tradito dal nervosismo durante un controllo antidroga a L'Aquila, arrestato e segnalati due giovani
Tre giovani fermati a L'Aquila: minore arrestato con 3 kg di droga, due maggiorenni segnalati per possesso di stupefacenti.
Un arresto e due segnalazioni: è il risultato di un controllo antidroga condotto dalla Polizia nel tardo pomeriggio di martedì 12 gennaio a L’Aquila. Tre giovani sono stati fermati a bordo di un’utilitaria: uno di essi, un minore, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti mentre i due maggiorenni sono stati segnalati per possesso per uso personale.
I giovani traditi dal nervosismo
L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 12 gennaio, quando una pattuglia della Volante ha effettuato un posto di controllo a L’Aquila.
Gli agenti hanno fermato un’utilitaria con a bordo tre giovani. Il comportamento nervoso degli occupanti ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire il controllo.
Il rinvenimento di hashish e marijuana
Durante la perquisizione personale gli agenti hanno trovato addosso al conducente e al passeggero maggiorenne piccoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Nel bagagliaio dell’auto, invece, è stato scoperto un borsone appartenente al minore al cui interno erano nascosti 2 kg di hashish e marijuana.
La perquisizione domiciliare e l’arresto del minore
La vicenda ha avuto un ulteriore sviluppo quando, a seguito del rinvenimento della droga in auto, gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del minore.
Qui è stato trovato un ulteriore chilogrammo di marijuana, portando il totale della sostanza sequestrata a 3 kg.
I provvedimenti: arresto e segnalazioni
Al termine delle operazioni il minore è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila.
È stato quindi trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza per Minori. I due giovani maggiorenni, invece, sono stati segnalati alla Prefettura di Chieti per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.
Questo intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che la Polizia di Stato porta avanti con costanza sul territorio.
Per il minore arrestato,la posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria competente che dovrà valutare le responsabilità in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due maggiorenni, invece, dovranno rispondere della detenzione per uso personale, come previsto dalla normativa vigente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.