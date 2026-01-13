Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e due segnalazioni: è il risultato di un controllo antidroga condotto dalla Polizia nel tardo pomeriggio di martedì 12 gennaio a L’Aquila. Tre giovani sono stati fermati a bordo di un’utilitaria: uno di essi, un minore, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti mentre i due maggiorenni sono stati segnalati per possesso per uso personale.

I giovani traditi dal nervosismo

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 12 gennaio, quando una pattuglia della Volante ha effettuato un posto di controllo a L’Aquila.

Gli agenti hanno fermato un’utilitaria con a bordo tre giovani. Il comportamento nervoso degli occupanti ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Il rinvenimento di hashish e marijuana

Durante la perquisizione personale gli agenti hanno trovato addosso al conducente e al passeggero maggiorenne piccoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nel bagagliaio dell’auto, invece, è stato scoperto un borsone appartenente al minore al cui interno erano nascosti 2 kg di hashish e marijuana.

La perquisizione domiciliare e l’arresto del minore

La vicenda ha avuto un ulteriore sviluppo quando, a seguito del rinvenimento della droga in auto, gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del minore.

Qui è stato trovato un ulteriore chilogrammo di marijuana, portando il totale della sostanza sequestrata a 3 kg.

I provvedimenti: arresto e segnalazioni

Al termine delle operazioni il minore è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila.

È stato quindi trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza per Minori. I due giovani maggiorenni, invece, sono stati segnalati alla Prefettura di Chieti per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Questo intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che la Polizia di Stato porta avanti con costanza sul territorio.

Per il minore arrestato,la posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria competente che dovrà valutare le responsabilità in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due maggiorenni, invece, dovranno rispondere della detenzione per uso personale, come previsto dalla normativa vigente.

IPA