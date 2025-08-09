Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata eseguita una misura cautelare nei confronti di un ventiquattrenne di Benevento, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, prevede il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico per il controllo degli spostamenti.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ha condotto approfondite indagini che hanno portato a delineare un quadro indiziario particolarmente grave nei confronti del giovane. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe costretto la minorenne a subire atti sessuali non consensuali in più occasioni, approfittando sia della condizione di minorata difesa della vittima sia della relazione di coabitazione che li legava.

Le testimonianze e il ruolo degli esperti

Durante l’audizione protetta della persona offesa, avvenuta con il supporto di uno psicologo specializzato, sono emersi dettagli significativi che hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di altri soggetti informati sui fatti. La minorenne avrebbe subito tali atti a partire dall’anno 2021, con episodi che si sarebbero protratti per circa un mese e mezzo. La situazione si sarebbe interrotta solo con la fine della coabitazione tra la vittima e l’indagato.

La reiterazione della condotta e la denuncia

Nonostante la cessazione della convivenza, l’indagato avrebbe ripetuto la condotta lo scorso luglio, cogliendo nuovamente l’occasione di trovarsi nella stessa stanza della minorenne durante la notte. In questa circostanza, la giovane vittima è riuscita a confidarsi con la madre, che ha prontamente denunciato l’accaduto presso gli uffici della Questura di Benevento. Grazie a questa segnalazione, sono state avviate le indagini che hanno portato all’adozione della misura cautelare nei confronti del ventiquattrenne.

La misura cautelare: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, imponendo all’indagato di mantenere una distanza minima di 500 metri. Inoltre, è stato previsto il controllo tramite braccialetto elettronico, una misura che consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni imposte.

Il contesto e le implicazioni della vicenda

Il caso ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, sia per la gravità delle accuse che per la giovane età delle persone coinvolte. La tempestività della denuncia da parte della madre della vittima e la rapidità con cui le autorità hanno agito rappresentano un esempio di come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa essere determinante nella tutela dei minori e nella prevenzione di reati di natura sessuale.

Il ruolo della Polizia e della Procura

La Polizia di Stato e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento hanno lavorato in stretta sinergia per raccogliere tutti gli elementi utili all’indagine. L’ascolto protetto della vittima, l’intervento di esperti psicologi e la raccolta di testimonianze hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza della minorenne.

La tutela delle vittime e la prevenzione dei reati

La vicenda mette in luce l’importanza di strumenti come il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento, che rappresentano strumenti fondamentali per la protezione delle vittime di reati gravi come la violenza sessuale. Le forze dell’ordine invitano chiunque si trovi in situazioni di pericolo o abbia conoscenza di episodi simili a rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti.

Conclusioni

L’esecuzione della misura cautelare nei confronti del ventiquattrenne di Benevento rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza sessuale e nella tutela dei minori. Le indagini proseguiranno per accertare ogni dettaglio della vicenda e garantire che la giustizia faccia il suo corso.

