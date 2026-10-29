Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una minore è stata collocata in comunità nell’ambito di un’indagine per reati con finalità di terrorismo. La misura cautelare è stata eseguita dalla Polizia di Stato di Ragusa su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Catania, nei confronti di una giovane albanese residente nella provincia ragusana.

Contenuti di matrice jihadista su TikTok: minorenne finisce in comunità

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta è nata da una segnalazione dell’AISI su un’utente che pubblicava contenuti di matrice jihadista, soprattutto su TikTok. La giovane è stata identificata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Gli approfondimenti della Digos di Ragusa, svolti anche nell’ambiente scolastico, hanno rilevato un cambiamento nelle sue abitudini: la ragazza aveva limitato le frequentazioni alle compagne di classe di religione islamica.

Il materiale trovato nei dispositivi

La minore, monitorata dagli investigatori, è stata sottoposta a perquisizione lo scorso maggio. L’attività ha portato al sequestro di un dispositivo elettronico, analizzato da personale specializzato della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Secondo gli inquirenti, l’esame ha documentato un percorso di radicalizzazione e l’interesse per la propaganda e la narrativa del cosiddetto Stato Islamico.

Sui dispositivi sono stati inoltre individuati richiami alla simbologia dell’estrema destra, contenuti e immagini verosimilmente realizzati con strumenti di intelligenza artificiale e materiale riconducibile al radicalismo violento e all’antisemitismo. Gli investigatori hanno accertato anche contatti con persone che si presentavano come membri dello Stato Islamico e con utenti che promuovevano azioni terroristiche.

Le accuse e la misura cautelare

Tra i file recuperati figurano contenuti multimediali relativi all’Islamic State e ad altre organizzazioni terroristiche jihadiste, filmati di propaganda con esecuzioni sommarie di prigionieri e materiale apologetico del Daesh. Sono stati trovati anche documenti per l’auto-addestramento e la fabbricazione di esplosivi artigianali, oltre a video relativi alla violenta aggressione avvenuta lo scorso marzo nell’istituto “Leonardo da Vinci” di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. In quell’episodio, una docente di francese è stata colpita al collo con un fendente da uno studente tredicenne.

Gli elementi raccolti sono stati posti a fondamento dell’ordinanza per i reati di auto-addestramento e apologia con finalità di terrorismo, anche internazionale. Dopo gli adempimenti di rito, la giovane è stata accompagnata in una comunità per minori. La Polizia ricorda che l’indagata è da considerarsi innocente fino all’eventuale accertamento definitivo delle responsabilità con sentenza irrevocabile.

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