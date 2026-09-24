Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto, questo il bilancio di un episodio di rapina e lesioni avvenuto nei giorni scorsi a Trieste, dove un minorenne è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver aggredito un coetaneo per impossessarsi di una banconota da 50 euro. L’intervento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha ordinato la custodia cautelare presso un istituto penale per minorenni.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti a Trieste

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato il 31 luglio scorso in Piazza Sant’Antonio, nel centro di Trieste.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile, la vicenda ha avuto inizio quando la vittima, anch’essa minorenne, stava passeggiando insieme a un amico. Durante la passeggiata, il ragazzo ha notato a terra una banconota da 50 euro, che ha raccolto e messo nella tasca dei pantaloni.

L’aggressione in piazza Sant’Antonio

Poco dopo il ritrovamento del denaro, la vittima è stata avvicinata da un altro giovane, a lui sconosciuto. Quest’ultimo gli ha chiesto di consegnargli la banconota appena raccolta. Al rifiuto del ragazzo, la situazione è rapidamente degenerata: il presunto aggressore ha reagito con violenza, colpendo la vittima con calci e pugni, nel tentativo di sottrargli il denaro.

L’aggressione si è protratta fino a quando il giovane non è caduto a terra, riportando una ferita al naso e uno stato confusionale. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della Polizia, che ha raccolto la testimonianza della vittima e ha avviato immediatamente le indagini.

L’arresto e la misura cautelare

Grazie alle testimonianze e alle informazioni raccolte durante l’attività investigativa, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a identificare il presunto autore della rapina e delle lesioni. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ha quindi disposto la misura cautelare della custodia presso un istituto penale per minorenni nei confronti del giovane indagato.

Le autorità hanno sottolineato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che le acquisizioni investigative hanno carattere provvisorio. I provvedimenti cautelari e le contestazioni formulate non sono ancora definitivi.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti di Trieste, soprattutto per la giovane età dei protagonisti e per la violenza dell’aggressione avvenuta in pieno centro cittadino. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini e delle vittime nel denunciare tempestivamente simili episodi, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la tutela dei minori.

IPA