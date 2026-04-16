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Un ventenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per rapina pluriaggravata a Cuneo, dove giovane minorenne è stato aggredito e derubato in strada. L’episodio, avvenuto nella frazione di Borgo San Giuseppe, è stato ricostruito grazie alle indagini e all’analisi delle immagini di videosorveglianza.

20enne denunciato a Cuneo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 1° aprile ha visto la Squadra Volante intervenire prontamente a seguito di una richiesta di soccorso giunta tramite il 112.

La segnalazione è stata effettuata dal genitore di un ragazzo minorenne residente a Cuneo, che ha denunciato una grave rapina subita dal figlio poco prima.

L’aggressione in strada: la dinamica dei fatti

Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti intervenuti, il giovane stava percorrendo una strada nella frazione di Borgo San Giuseppe quando è stato improvvisamente aggredito alle spalle da uno sconosciuto.

L’aggressore lo ha immobilizzato e, minacciandolo, lo ha costretto a consegnare il denaro che aveva con sé. Il bottino si è limitato a poche decine di euro, ma la violenza dell’azione e il fatto che la vittima non sia riuscita a vedere in volto il rapinatore hanno reso l’episodio particolarmente allarmante.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

La Polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini, concentrandosi sulla raccolta di elementi utili all’identificazione dell’autore della rapina. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno analizzato con attenzione le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e private presenti nella zona.

Questo lavoro minuzioso ha permesso di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi denunciati dal giovane e di risalire all’identità del responsabile.

L’autore della rapina è stato identificato in un ventenne già noto alle forze dell’ordine e residente nel capoluogo. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per rapina pluriaggravata, con conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Il contesto: prevenzione e sicurezza sul territorio

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati che la Polizia di Stato porta avanti su tutto il territorio provinciale. L’immediata risposta all’allarme lanciato dal genitore del ragazzo minorenne testimonia l’attenzione delle forze dell’ordine verso le segnalazioni dei cittadini e la volontà di garantire sicurezza, soprattutto nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione.

La Polizia di Stato sottolinea come la tempestività dell’intervento e la rapidità delle indagini abbiano permesso di assicurare alla giustizia il presunto autore della rapina, rafforzando il senso di sicurezza nella comunità locale.

IPA