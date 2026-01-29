Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per estorsione a Foggia. Un minorenne è stato fermato mentre tentava di riscuotere il denaro richiesto per restituire un’auto rubata, applicando il cosiddetto metodo del “cavallo di ritorno”. L’intervento è stato reso possibile grazie alla pronta segnalazione della vittima e all’immediata risposta delle forze dell’ordine.

Il metodo del “cavallo di ritorno” e la dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia, con il supporto del Gruppo Falchi. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine scattata a seguito della denuncia di un furto d’auto.

La vicenda ha avuto inizio quando il proprietario di un’autovettura, dopo aver subito un furto, ha sporto denuncia alle autorità. Poco dopo, la vittima è stata contattata da un individuo anonimo che, dopo averle rivolto alcune domande, ha avanzato la richiesta di una ingente somma di denaro per poter riavere il veicolo sottratto. Si tratta del cosiddetto “cavallo di ritorno”, una pratica illegale che consiste nell’estorcere denaro alle vittime di furto o rapina in cambio della restituzione dei beni rubati.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Ricevuta la richiesta di estorsione, la vittima si è rivolta tempestivamente al 112NUE, il Numero Unico di Emergenza. Gli investigatori della Squadra Mobile, insieme al Gruppo Falchi, hanno organizzato un servizio mirato per cogliere in flagranza il responsabile. Il minore, presentatosi all’appuntamento per riscuotere la somma richiesta, è stato bloccato e tratto in arresto dagli agenti.

Convalida dell’arresto e precedenti del minore

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era stato ritenuto responsabile, in concorso con altri soggetti, di una aggressione particolarmente violenta ai danni di un giovane foggiano avvenuta nel mese di ottobre. Dopo la convalida, il minore è stato trasferito presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Potenza.

