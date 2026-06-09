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Un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni, questo il bilancio di un intervento della Polizia a Lecce, dove un ragazzo non ancora sedicenne è stato fermato dopo aver aggredito la madre per motivi legati alla frequentazione di alcuni amici. L’episodio è stato segnalato dalla Sala Operativa della Questura e ha portato all’arresto del giovane, già noto alle forze dell’ordine per comportamenti analoghi.

L’intervento a Lecce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato quando la Sala Operativa della Questura di Lecce ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna in evidente stato di agitazione, accompagnata dalla figlia minore, che attendeva gli agenti in strada.

La donna ha raccontato di essere stata vittima di una violenta aggressione da parte del figlio adolescente, scaturita da una discussione nata per il rifiuto materno di permettere al ragazzo di uscire con un gruppo di amici ritenuti da lei poco raccomandabili.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riferito dalla vittima, il giovane ha reagito con estrema violenza: ha lanciato delle grucce contro la madre, l’ha colpita con una sedia provocandole ecchimosi al braccio, ha distrutto la porta di una stanza e messo a soqquadro l’intero appartamento.

Spaventata dall’escalation, la donna è fuggita all’esterno dell’abitazione insieme alla figlia più piccola, trovando rifugio in strada e chiamando il 112 per chiedere aiuto.

L’arrivo degli agenti e la confessione del minore

Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il ragazzo ancora affannato, ma immobile, in un ambiente domestico devastato.

Interrogato dagli operatori di polizia, il minore ha confermato con calma la ricostruzione dei fatti fornita dalla madre.

Un quadro di violenze reiterate

Dalle successive dichiarazioni della donna è emersa una situazione ben più grave: la madre ha denunciato una lunga serie di violenze fisiche e psicologiche subite dal figlio, spesso avvenute anche in presenza della sorella minore.

La vittima ha spiegato di aver dovuto modificare radicalmente le proprie abitudini per paura della propria incolumità, arrivando a barricarsi ogni notte nella propria camera da letto.

I precedenti e il procedimento penale

La situazione era già nota alle autorità: a carico del minore risultava in corso un procedimento penale per comportamenti analoghi.

Gli elementi raccolti dagli agenti hanno permesso di accertare la flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, oltre a evidenziare la pericolosità sociale del giovane, desumibile dai precedenti di polizia e dalla gravità delle condotte tenute.

L’arresto e le misure adottate

Alla luce dei fatti, il ragazzo è stato condotto presso gli uffici della Questura di Lecce e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni, è stato tratto in arresto e accompagnato presso il locale Centro di Prima Accoglienza (CPA), in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P.

L’episodio avvenuto a Lecce mette in luce una situazione familiare particolarmente delicata, caratterizzata da tensioni e violenze ripetute. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di attivare le procedure di tutela previste dalla legge per le vittime di maltrattamenti in ambito domestico.

IPA