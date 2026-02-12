Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due misure di prevenzione: questo il bilancio delle recenti decisioni adottate dal Questore della Provincia di Lecce a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Un DACUR di cinque anni è stato emesso nei confronti di un giovane di 17 anni per reiterate condotte violente, mentre un avviso orale è stato notificato a uno straniero di 51 anni già condannato per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. Le misure sono state adottate per contrastare la pericolosità sociale e prevenire ulteriori reati.

Il caso del minore violento: un nuovo DACUR per cinque anni

Tra le misure adottate spicca il provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR) nei confronti di un giovane di 17 anni, già noto alle forze dell’ordine per comportamenti aggressivi. Il ragazzo era stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato il 23 gennaio scorso e aveva reagito con violenza, colpendo gli operatori. L’episodio aveva portato al suo arresto, come già comunicato in precedenza dalle autorità.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il minore era già destinatario di un precedente DACUR, notificato nel novembre 2024 e valido per due anni. Tuttavia, la reiterazione delle condotte violente e la pericolosità sociale manifestata hanno spinto il Questore a emettere un nuovo provvedimento, questa volta della durata di cinque anni. Il giovane non potrà accedere né sostare presso esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Gallipoli.

Il provvedimento nei confronti dello straniero recidivo

Nella stessa settimana il Questore ha disposto anche un avviso orale nei confronti di uno straniero di 51 anni. L’uomo è stato condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida senza patente, reati che si aggiungono a numerosi precedenti e a ripetute inosservanze di provvedimenti dell’Autorità.

Il destinatario dell’avviso è stato formalmente ammonito a mantenere una condotta conforme alla legge. In caso di ulteriori violazioni, nei suoi confronti potranno essere applicate misure di prevenzione ancora più incisive, come previsto dalla normativa vigente.

Le misure adottate dal Questore della Provincia di Lecce testimoniano l’impegno delle istituzioni nel contrastare i fenomeni di illegalità e nel prevenire situazioni di pericolo per la collettività. L’attenzione resta alta, soprattutto nei confronti di soggetti recidivi o già destinatari di precedenti provvedimenti.

IPA