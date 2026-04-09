Minorenne ha un malore in sala da ballo a Gargazzone dopo aver bevuto: locale chiuso per un mese

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È stata disposta la chiusura per 30 giorni di una sala da ballo a Gargazzone, dopo che una ragazza minorenne ha accusato un malore in seguito all’assunzione di bevande superalcoliche. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia di Bolzano, Giuseppe Ferrari, a tutela della sicurezza dei minori e nel rispetto delle normative vigenti.

I fatti: il malore della minorenne e l’intervento dei soccorsi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di chiudere temporaneamente il locale è stata presa in seguito a un grave episodio avvenuto all’interno della discoteca di Gargazzone.

L’episodio ha avuto luogo all’interno della sala da ballo, dove una ragazza minorenne ha consumato bevande superalcoliche. Poco dopo, la giovane ha iniziato a sentirsi male, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario. Gli operatori del 118 sono giunti rapidamente sul posto e hanno prestato le prime cure alla ragazza, le cui condizioni hanno richiesto il trasferimento urgente presso l’ospedale di Bolzano.

Il ruolo della Polizia di Stato

La segnalazione dell’accaduto è partita dal personale sanitario dell’Ospedale di Bolzano, che, dopo aver accolto la giovane trasportata in ambulanza, ha richiesto l’intervento della Squadra Volante della Polizia di Stato. Gli agenti hanno raccolto i primi elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti e valutare le responsabilità legate alla somministrazione di alcolici a minori.

Il provvedimento di chiusura

Alla luce delle informazioni raccolte e della gravità dell’episodio, il Questore della Provincia di Bolzano ha disposto la chiusura della sala da ballo per 30 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). La misura è stata adottata per prevenire ulteriori episodi simili e per garantire il rispetto delle norme sulla somministrazione di alcolici, con particolare attenzione alla tutela dei minori.

IPA