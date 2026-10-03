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È stato fermato con l’accusa di violenza sessuale aggravata un cittadino extracomunitario richiedente asilo, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, dopo un grave episodio avvenuto nella serata di martedì 29 settembre. La vittima, una minorenne, sarebbe stata molestata mentre attendeva il treno presso la stazione di Morbegno e successivamente a bordo del convoglio. L’uomo è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato di Sondrio e condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

I fatti: la ricostruzione dell’episodio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una segnalazione di emergenza partita dal capotreno, che ha raccolto la richiesta di aiuto della giovane vittima.

La vicenda si è svolta nella serata di martedì 29 settembre, quando una minorenne, di ritorno da scuola, si trovava presso la stazione ferroviaria di Morbegno. Mentre attendeva il treno, è stata avvicinata da un uomo che ha iniziato a rivolgerle domande personali, diventando progressivamente più insistente. La situazione si è aggravata una volta salita a bordo del treno: l’uomo ha continuato a seguirla all’interno del convoglio, nonostante la ragazza avesse cambiato posto più volte nel tentativo di sottrarsi alle sue attenzioni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe poi compiuto atti di molestia fisica, mettendo le mani sulle ginocchia della giovane e palpeggiandola ripetutamente. In preda al panico e in lacrime, la minorenne si è rivolta al capotreno, raccontando quanto accaduto e chiedendo aiuto.

L’intervento della Polizia e il fermo

Il capotreno, compresa la gravità della situazione, ha immediatamente contattato il numero di emergenza, segnalando l’episodio alla Polizia Ferroviaria di Sondrio. All’arrivo del treno presso la stazione ferroviaria di Sondrio, gli agenti hanno individuato l’uomo, che tentava di allontanarsi dal convoglio mostrando segni di disagio e cercando di eludere i controlli di identificazione. Il personale della Polfer è riuscito a bloccarlo prontamente, impedendo che si desse alla fuga.

Vista la gravità dei fatti, sul posto è intervenuta anche la Squadra Mobile di Sondrio, che ha preso in consegna il sospettato e lo ha trasferito presso la Questura per gli adempimenti di rito.

Le indagini e la misura cautelare

Gli accertamenti successivi, condotti dagli investigatori della Squadra Mobile e dalla Polizia Ferroviaria, hanno permesso di raccogliere elementi significativi a carico dell’uomo. Fondamentali sono state le dichiarazioni della vittima e del capotreno, oltre agli ulteriori riscontri acquisiti dagli agenti. Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Sondrio, è stato disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti dell’uomo, considerato il concreto pericolo di fuga.

L’accusa contestata è quella di violenza sessuale aggravata, in quanto commessa ai danni di una persona minore. Dopo gli atti di rito, il fermato è stato associato presso la Casa Circondariale di Sondrio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta nella mattinata successiva.

IPA