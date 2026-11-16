Minorenne partorisce in casa di nascosto, neonata al settimo mese trovata morta: disposta l'autopsia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in provincia di Bergamo, dove una neonata è stata trovata morta in un’abitazione dopo essere stata partorita da una minorenne. Secondo quanto emerso, la ragazza avrebbe tenuto nascosta la gravidanza fino a quando, dopo aver dato alla luce la bimba, si è sentita male e ha chiamato i genitori. La giovane è ricoverata in ospedale. In corso le indagini, la procura ha disposto l’autopsia sulla neonata morta.

Neonata trovata morta dopo parto di nascosto

Una minorenne ha partorito da sola la sua bambina nel bagno di casa. La neonata è stata poi trovata morta dai genitori della giovane, chiamati dalla ragazza dopo essersi sentita male. È accaduto in provincia di Bergamo, sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri e della procura per i minorenni.

Secondo quanto riporta L’Eco di Bergamo, il parto sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre. Stando a quanto emerso, la ragazza avrebbe tenuto nascosto la gravidanza ai genitori, fino a quando si è sentita male dopo aver dato alla luce la sua bambina da sola, in bagno.

Minorenne partorisce in casa al settimo mese

La gravidanza era al settimo mese quando la minorenne ha partorito. Dopo il parto, la giovane si sarebbe sentita male e solo a quel punto avrebbe chiesto aiuto ai genitori. Questi l’hanno trovata in bagno, con accanto il corpicino senza vita della bambina. Sotto choc, hanno accompagnato la figlia in ospedale, dove è tuttora ricoverata.

Qui i medici, dopo aver ricostruito quanto accaduto, hanno avvisato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione della famiglia, avviando gli accertamenti necessari per chiarire la vicenda.

Le indagini, disposta l’autopsia

Sul caso indagano i carabinieri, che lavorano insieme alla procura di Bergamo e a quella per i minorenni di Brescia. Gli investigatori hanno iniziato a raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Secondo quanto emerso, un primo esame sul corpicino della neonata non avrebbe evidenziato segni di violenza. Alcune risposte potranno arrivare dall’autopsia disposta dalla procura e fissata per domani, martedì 17 novembre.

L’esame autoptico servirà a stabilire se la neonata sia stata partorita già morta o se sia deceduta dopo. In questo caso sarà anche da verificare se un eventuale mancato soccorso possa aver contribuito alla morte della piccola. Al momento non è stato preso alcun provvedimento nei confronti della ragazza minorenne.