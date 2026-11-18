Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È nata viva la bimba partorita in bagno da una 17enne in un paese dell’Alto Sebino, nel Bergamasco, e poi trovata morta in casa. Lo ha stabilito l’autopsia: la neonata è sopravvissuta pochissimo e non ha traumi. La ragazza, soccorsa per un’emorragia, dice di non aver saputo della gravidanza. Indagati lei, i genitori e il fratello per omicidio colposo.

Neonata morta, l’autopsia

La bambina respirava quando è nata, ma è vissuta pochissimo. È il primo risultato dell’autopsia sulla piccola partorita da una studentessa di 17 anni nel bagno di casa, in un paese dell’Alto Sebino, in provincia di Bergamo, e poi trovata senza vita dai carabinieri.

L’esame è stato eseguito mercoledì 18 novembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII dal medico legale Luca Tajana, dell’Università di Pavia. Non ha permesso di stabilire per quanto tempo la neonata sia sopravvissuta, ma si tratta comunque di un intervallo molto breve. Sul corpo non sono stati trovati traumi; per capire con precisione la causa della morte serviranno altri accertamenti medico-legali.

ANSA

La ricostruzione

I fatti risalgono alla notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza ha partorito da sola, nel bagno di casa. Poco dopo ha avuto una forte emorragia e i genitori l’hanno portata d’urgenza all’ospedale di Lovere, lasciando la neonata nell’abitazione.

Sono stati i medici della struttura a dare l’allarme, chiamando i carabinieri della Compagnia di Clusone. Il fratello maggiorenne della giovane ha accompagnato i militari nel bagno dove c’era il corpicino. Parlando della bambina, i genitori avrebbero detto agli inquirenti che non si muoveva.

La 17enne è stata poi dimessa; ha detto ai carabinieri di non aver mai capito di essere incinta. La famiglia conferma la sua versione: né la madre, né il padre, né il fratello avrebbero notato qualcosa. Non ne sapevano nulla nemmeno gli amici e l’insegnante di Educazione fisica. A quanto risulta, la ragazza ha seguito le lezioni regolarmente fino a pochi giorni prima del parto.

Gli investigatori stanno esaminando un test di gravidanza con esito negativo, trovato in un cassetto della casa: la giovane ha raccontato di averlo fatto a ottobre. Bisogna ancora capire perché lo avesse conservato.

Due Procure e quattro indagati per omicidio colposo

Il caso è seguito da due uffici giudiziari. La Procura per i minorenni di Brescia ha iscritto la 17enne nel registro degli indagati, mentre la Procura di Bergamo ha fatto lo stesso con i genitori e il fratello: per tutti l’ipotesi di reato è l’omicidio colposo. L’iscrizione è un atto dovuto: serviva a permettere alle parti di nominare un proprio consulente per l’autopsia.

Gli inquirenti hanno già ascoltato alcuni amici della ragazza e ora vogliono sentire anche il fidanzato. L’assenza di traumi aveva già fatto scartare l’ipotesi dell’omicidio volontario; adesso si vuole chiarire che cosa abbia causato la morte e se ci siano state omissioni nei soccorsi.