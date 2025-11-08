Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei arresti a Milano, dove un gruppo di giovani è stato accusato di rapina aggravata ai danni di un minorenne. I presunti responsabili, cinque cittadini peruviani e uno venezuelano, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica. I fatti sono avvenuti il 17 dicembre 2024 nella zona Bisceglie, all’interno del parco dei fontanili, dove la vittima, un ragazzo di 17 anni, è stata adescata tramite una piattaforma social, condotta nel parco, aggredita e derubata.

Le indagini e l’operazione di polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita subito dopo l’episodio avvenuto a Milano. Gli agenti, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale cittadino, hanno ricostruito la dinamica dei fatti e identificato i presunti autori della rapina. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita tra la sera di giovedì e le prime ore dell’alba di venerdì, portando all’arresto di cinque cittadini peruviani e un cittadino venezuelano, tutti di età compresa tra i 19 e 23 anni. Gli indagati risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio si è verificato il 17 dicembre 2024 nella zona Bisceglie, all’interno del parco dei fontanili di Milano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, un ragazzo di 17 anni, è stata adescata tramite una piattaforma social da una delle ragazze del gruppo. Una volta attirato nel parco, il giovane è stato circondato dagli aggressori, immobilizzato e colpito ripetutamente con calci, pugni, un bidone della pattumiera e alcune bottiglie. Durante l’aggressione, il ragazzo ha perso conoscenza a causa dei colpi ricevuti alla testa. Approfittando della situazione, i sei hanno sottratto al giovane il telefono cellulare, il portafogli e una collana d’argento.

IPA