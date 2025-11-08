Minorenne rapinato a Milano e picchiato con un bidone dell'immondizia, 6 arresti: ad adescarlo una ragazza
Sei giovani arrestati a Milano per rapina aggravata: vittima adescata tramite social e aggredita nel parco dei fontanili.
Sei arresti a Milano, dove un gruppo di giovani è stato accusato di rapina aggravata ai danni di un minorenne. I presunti responsabili, cinque cittadini peruviani e uno venezuelano, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica. I fatti sono avvenuti il 17 dicembre 2024 nella zona Bisceglie, all’interno del parco dei fontanili, dove la vittima, un ragazzo di 17 anni, è stata adescata tramite una piattaforma social, condotta nel parco, aggredita e derubata.
Le indagini e l’operazione di polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita subito dopo l’episodio avvenuto a Milano. Gli agenti, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale cittadino, hanno ricostruito la dinamica dei fatti e identificato i presunti autori della rapina. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita tra la sera di giovedì e le prime ore dell’alba di venerdì, portando all’arresto di cinque cittadini peruviani e un cittadino venezuelano, tutti di età compresa tra i 19 e 23 anni. Gli indagati risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali.
La dinamica dell’aggressione
L’episodio si è verificato il 17 dicembre 2024 nella zona Bisceglie, all’interno del parco dei fontanili di Milano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, un ragazzo di 17 anni, è stata adescata tramite una piattaforma social da una delle ragazze del gruppo. Una volta attirato nel parco, il giovane è stato circondato dagli aggressori, immobilizzato e colpito ripetutamente con calci, pugni, un bidone della pattumiera e alcune bottiglie. Durante l’aggressione, il ragazzo ha perso conoscenza a causa dei colpi ricevuti alla testa. Approfittando della situazione, i sei hanno sottratto al giovane il telefono cellulare, il portafogli e una collana d’argento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.