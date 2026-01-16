Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un uomo di 49 anni gravemente indiziato di sequestro di persona aggravato ai danni di un ragazzo di 17 anni, in seguito a un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Lucento. L’arresto è stato eseguito dopo mesi di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, a seguito di un episodio avvenuto lo scorso 9 marzo a Torino.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di un cittadino italiano, individuato come il quinto componente di un gruppo già colpito da 4 misure cautelari a dicembre. Tre di queste avevano previsto la custodia in carcere, mentre una persona era stata sottoposta al divieto di avvicinamento alla vittima con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo arrestato era riuscito a rendersi irreperibile fino a oggi.

La dinamica del sequestro

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, la sera del 9 marzo la vittima, un ragazzo di 17 anni, era stata coinvolta in una violenta aggressione. Tutto era iniziato con una lite avvenuta la notte precedente in una discoteca torinese. Il giorno seguente, il giovane era stato invitato da un diciottenne, uno degli indagati, per un chiarimento. Il diciottenne aveva poi informato il padre, che a sua volta aveva contattato parenti e amici, organizzando così una vera e propria “spedizione punitiva”.

Durante l’incontro, il gruppo aveva colpito ripetutamente il minore con calci e pugni, costringendolo con la forza a salire nel bagagliaio di un SUV. Il ragazzo era stato trattenuto nel baule dell’auto per circa mezz’ora e successivamente rilasciato in una strada di Torino del quartiere Barriera di Milano, con la minaccia di subire ulteriori conseguenze in caso di denuncia.

L’intervento delle forze dell’ordine e le cure mediche

La vittima, dopo essere stata liberata, aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Trasportato in ospedale, aveva ricevuto le cure necessarie per le lesioni riportate durante il sequestro e l’aggressione.

Le ricerche e l’arresto nel quartiere Lucento

Immediatamente dopo l’episodio, la Squadra Mobile aveva avviato una serie di indagini serrate per rintracciare la persona rimasta irreperibile. Gli agenti avevano effettuato appostamenti, servizi di osservazione, perquisizioni e controlli presso immobili e attività commerciali riconducibili all’uomo e a persone a lui vicine. Gli sforzi investigativi avevano permesso di individuare un appartamento nel quartiere Lucento, utilizzato come struttura ricettiva a breve termine e affittato da una terza persona.

La presenza dell’uomo era stata confermata dai riscontri raccolti, consentendo così agli agenti di procedere all’arresto. La persona che aveva affittato l’alloggio è stata denunciata in stato di libertà per favoreggiamento.

