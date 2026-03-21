Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata soccorsa e riaccompagnata a casa una ragazza minorenne che si era smarrita dopo essere scesa dall’autobus per evitare il traffico: l’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato nella serata di giovedì 19 marzo a Parma, presso un distributore di carburante sulla Tangenziale del Ducato, a seguito della richiesta di aiuto di una donna.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 19.50 di giovedì 19 marzo. La Sala Operativa ha ricevuto una chiamata d’emergenza da parte di una donna che si trovava presso un distributore di carburante situato sulla Tangenziale del Ducato, a Parma. La donna, di 53 anni, ha riferito di aver notato una giovane in evidente stato di agitazione e in lacrime, la quale dichiarava di essersi smarrita dopo aver preso un autobus.

La testimonianza della donna e la situazione della minore

La richiedente, una donna di 53 anni, ha raccontato agli agenti di aver visto la ragazzina in difficoltà e di aver deciso di prestarle aiuto. La minore, una ragazza italiana di origine straniera con meno di 14 anni, si è tranquillizzata alla vista della Polizia e ha spiegato di essersi recata nel pomeriggio, insieme ad alcuni amici, al lunapark di via Langhirano utilizzando un autobus.

La dinamica dello smarrimento

Secondo quanto riferito dalla giovane, durante il rientro verso casa, intorno alle 19.00, a causa del traffico intenso, ha deciso di scendere dall’autobus prima della sua fermata abituale e di proseguire a piedi. Tuttavia, non si è resa conto della distanza che la separava dalla propria abitazione. Dopo essersi accorta di trovarsi sulla tangenziale, ha raggiunto un distributore di benzina e, per timore di raccontare l’accaduto ai genitori, ha preferito non chiamarli.

L’intervento della Polizia e il lieto fine

Gli operatori della Volante, dopo aver ascoltato la testimonianza della minore e averla tranquillizzata, hanno provveduto a contattare il padre della ragazza. L’uomo, però, era impossibilitato a raggiungere la figlia in quel momento. Gli agenti hanno quindi accompagnato la giovane presso la sua abitazione, affidandola ai genitori e assicurandosi che la situazione si risolvesse senza ulteriori complicazioni.

IPA