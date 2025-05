Minorenne trovato con un taser storditore a Bologna tenta una fuga spericolata su una motocross

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minore è stato denunciato a Bologna per porto abusivo di armi dopo un tentativo di fuga su motocross. Lunedì 26 maggio, un giovane nato nel 2008 è stato trovato in possesso di un taser-storditore.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, due Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme al Personale U.O.P.I., sono intervenuti in via Cesare Abba. La segnalazione riguardava due soggetti che avevano esploso diversi colpi con una probabile arma da fuoco nei pressi di una scuola dell’infanzia.

La fuga e l’inseguimento

I poliziotti, basandosi sulle descrizioni ricevute, hanno individuato uno dei due ragazzi. Alla vista delle autorità, il giovane ha ignorato l’alt degli agenti e ha tentato una fuga pericolosa su un motocross, rischiando di investire un’anziana in sedia a rotelle. L’inseguimento è iniziato in via Cherubini e si è concluso in via Titta Ruffo, dove il ragazzo è stato fermato.

Denuncia e sequestro

Il diciassettenne, privo di documenti e con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, è stato trovato in possesso di un taser-storditore ad elevato voltaggio. L’arma è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi, procurato allarme e accensioni ed esplosioni pericolose. Tuttavia, non è stata trovata alcuna arma da fuoco né bossoli nel luogo delle segnalazioni.

Fonte foto: IPA