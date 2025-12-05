Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minorenne è stato denunciato dopo aver sottratto 15.000 euro in gioielli a Firenze. Il ragazzo è stato fermato per un caso di truffa ai danni di una coppia di cinquantenni. I preziosi erano stati sottratti con un ingegnoso raggiro telefonico.

Il comportamento sospetto e il controllo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto presso la stazione di Santa Maria Novella, dove una pattuglia ha notato un ragazzo minorenne con una busta sospetta. Il giovane, alla vista degli agenti, ha tentato di nascondere il sacchetto tra le gambe, guardandosi intorno con insistenza.

Gli agenti, insospettiti sia dal comportamento nervoso che dal peso della busta, si sono avvicinati per chiedere spiegazioni. Il ragazzo ha risposto in modo confuso, sostenendo di dover partire immediatamente per Napoli. La risposta evasiva e la situazione hanno spinto i poliziotti a procedere con un controllo più approfondito.

Il ritrovamento dei gioielli

All’interno della busta sono stati rinvenuti un giubbotto, diversi anelli, bracciali e collane, molti dei quali custoditi in contenitori che riportavano il nome di una stessa gioielleria. Questo dettaglio ha permesso agli investigatori di indirizzare le ricerche verso le possibili vittime della truffa in quella specifica zona.

La ricostruzione della truffa

Le indagini hanno portato a una coppia di cinquantenni, che aveva subito una serie di telefonate da parte di un sedicente ufficiale delle Forze dell’Ordine. L’uomo, spacciandosi per un rappresentante delle autorità, aveva informato la coppia che la targa dell’auto intestata al marito era stata clonata e utilizzata per commettere una rapina. La vittima era stata invitata a recarsi con urgenza presso un ufficio per sporgere denuncia e sottoporsi ad accertamenti investigativi.

Il raggiro ai danni della signora

Approfittando dell’assenza del marito, il truffatore ha contattato nuovamente la signora, prospettandole gravi conseguenze legali per il coniuge e chiedendole di restare in contatto con il tribunale tramite cellulare. Sotto shock per la notizia, la donna ha seguito tutte le istruzioni ricevute: ha raccolto tutti i gioielli presenti in casa, stilando un elenco dettagliato come richiesto, e si è preparata a consegnarli a un presunto delegato del tribunale che sarebbe arrivato di lì a poco.

La consegna dei gioielli e l’intervento della Polizia

Pochi minuti dopo, un giovane si è effettivamente presentato a casa della signora, ritirando tutti i preziosi. Successivamente, la donna ha riconosciuto i gioielli tra quelli recuperati dalla Polizia Ferroviaria di Firenze, confermando così il collegamento tra il ragazzo fermato in stazione e la truffa subita.

