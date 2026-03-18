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Due minorenni sono stati denunciati per aggressione ai danni di un loro coetaneo nel parcheggio del centro commerciale Le Corbusier. L’episodio, avvenuto il 4 marzo a Latina, è stato ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato che hanno identificato i responsabili e avviato misure di prevenzione per garantire la sicurezza pubblica.

Aggressione a Latina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel pomeriggio del 4 marzo nel parcheggio del centro commerciale Le Corbusier. Un giovane è stato avvicinato da tre ragazzi della sua stessa età nei pressi di alcune attività commerciali.

Dopo una semplice richiesta di una sigaretta, la situazione è rapidamente degenerata: al rifiuto della vittima, i tre hanno dato vita a una violenta aggressione colpendolo con schiaffi, pugni e calci anche quando il ragazzo si trovava già a terra.

Le conseguenze per la vittima

La vittima dell’aggressione è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’Ospedale Santa Maria Goretti. I sanitari hanno riscontrato lesioni compatibili con un’aggressione fisica, tra cui l’infrazione di una costola.

Le condizioni del giovane hanno confermato la gravità dell’episodio e la necessità di un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Latina hanno avviato le indagini subito dopo l’accaduto. Attraverso la raccolta di testimonianze e l’analisi dei fatti, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a individuare i tre presunti responsabili.

Due di questi sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate.

Provvedimenti e misure di prevenzione

A seguito dell’identificazione la Divisione Anticrimine della Questura ha avviato le procedure per l’adozione di misure di prevenzione nei confronti dei soggetti coinvolti. Il Questore di Latina ha emesso nei confronti di due minori il provvedimento di DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) valido per tutto il territorio comunale, in considerazione della pericolosità delle condotte accertate.

Uno dei due minori era già destinatario della misura dell’Avviso orale del Questore, a conferma della valutata pericolosità del soggetto.

Situazione del terzo coinvolto

Per quanto riguarda il terzo soggetto coinvolto, essendo infraquattordicenne, non è stato possibile adottare alcuna misura di prevenzione.

Tuttavia, sono state avviate le opportune attività informative nei confronti della competente Autorità giudiziaria minorile presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Impegno delle forze dell’ordine contro la violenza giovanile

Le attività della Questura di Latina proseguono nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza giovanile.

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso le problematiche legate alla sicurezza dei più giovani e la volontà di intervenire con tempestività per arginare comportamenti pericolosi e pregiudizievoli per l’ordine pubblico.

IPA