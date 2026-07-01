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Minorenni feriti nella sparatoria a Catania in piazza San Giovanni Galermo, 5 fermi per tentato omicidio

Cinque fermi per tentato omicidio dopo la sparatoria che ha ferito tre minorenni a Catania.

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Ulteriore svolta nell’inchiesta della Procura di Catania sulla sparatoria avvenuta l’11 giugno scorso in una piazza di spaccio di San Giovanni Galermo in cui rimasero feriti tre minorenni. Agenti della squadra mobile della Questura hanno eseguito il fermo di cinque persone indagate per tentato omicidio, porto abusivo di armi e munizioni. Contestata l’aggravante mafiosa per agevolato il clan Cappello-Bonaccorsi. Una sesta persona, accusata di essere stato il loro ‘factotum’ dopo la sparatoria, è stata fermata per favoreggiamento personale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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