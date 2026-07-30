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Quattro minori denunciati e una misura cautelare in comunità, questo il bilancio di una complessa indagine dei Carabinieri, che ha portato alla luce una serie di rapine aggravate ai danni di una farmacia nel capoluogo reggiano. I giovani, tutti tra i 14 e 16 anni, sono stati accusati di aver minacciato il personale con armi e coltelli per ottenere denaro contante. L’operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia, che hanno fermato uno dei ragazzi dopo un inseguimento a piedi.

I fatti a Reggio Emilia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha preso avvio dopo che, in concorso, quattro minori si sono introdotti all’interno di una farmacia di Reggio Emilia.

Qui, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero minacciato il personale con armi e coltelli, costringendolo a consegnare il denaro contante. L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità locale, sia per la giovane età dei presunti responsabili sia per la modalità violenta dell’azione.

Il secondo colpo e l’arresto

A distanza di pochi giorni dal primo episodio, uno dei quattro minori sarebbe tornato da solo nella stessa farmacia, tentando di mettere a segno un’altra rapina con modalità analoghe.

Questa volta, però, l’intervento tempestivo dei Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia ha permesso di bloccare il giovane al termine di un inseguimento a piedi. Il ragazzo è stato fermato in flagranza di reato e accompagnato in comunità, misura poi convalidata dal Giudice.

Le misure cautelari e le decisioni del Tribunale

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, condividendo gli esiti delle indagini, ha richiesto l’applicazione di adeguate misure restrittive nei confronti dei quattro minori.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto la richiesta, emettendo una specifica ordinanza: per i tre ragazzi coinvolti nella prima rapina, è stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa, con il divieto assoluto di uscire senza autorizzazione e l’obbligo di seguire i programmi di sostegno dell’USSM.

In caso di violazione, scatterà il collocamento in comunità. Per il quarto correo, già arrestato per il secondo colpo, è stata confermata la misura del collocamento in comunità.

Il procedimento e le prospettive future

Il procedimento, attualmente in fase di indagini preliminari, proseguirà con i consueti approfondimenti investigativi. L’obiettivo è valutare le responsabilità dei singoli e determinare le eventuali azioni penali da intraprendere.

Le autorità sottolineano l’importanza di un approccio che, oltre alla repressione, preveda anche percorsi di recupero e sostegno per i minori coinvolti, in linea con le finalità del sistema penale minorile.

IPA