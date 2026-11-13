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A Vasto (Chieti), una sala giochi si è vista sospendere la licenza dopo che due minorenni sono stati sorpresi alle slot machine. Le sanzioni amministrative superano i 12 mila euro.

Minorenni giocano alle slot machine a Vasto

Gli agenti del Commissariato hanno effettuato verifiche in un esercizio commerciale specializzato nella raccolta di scommesse sportive e dotato di apparecchi V.L.T., i Video Lottery Terminal.

I controlli rientrano nell’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità disposta dal Questore di Chieti, con accertamenti anche sul rispetto delle norme di pubblica sicurezza.

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Durante l’ispezione, gli operatori hanno trovato i due minorenni intenti a utilizzare le apparecchiature da gioco. La legge vieta ai minori di partecipare a giochi con vincita in denaro: la loro presenza e l’accesso alle slot hanno quindi fatto emergere carenze nei controlli che spettavano al gestore.

Il provvedimento del Questore

Al termine degli accertamenti, e d’intesa con la Divisione P.A.S.I., il Questore di Chieti ha disposto la sospensione della licenza intestata al titolare della sala. La misura è stata adottata con l’obiettivo di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.

La vicenda è stata inoltre segnalata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiamata a svolgere gli adempimenti di competenza. Nei confronti del titolare sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo superiore a 12 mila euro, in relazione ai due minorenni trovati a giocare.

I controlli sul territorio dopo la sospensione

La Polizia di Stato ha annunciato che proseguirà le verifiche negli esercizi pubblici e nei locali destinati al gioco, con particolare attenzione al rispetto delle norme e alla tutela dei minori.

IPA