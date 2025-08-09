Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 8 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Padova, dove otto minorenni sono stati colpiti da D.A.Spo fuori contesto per reati violenti e pericolosi. I provvedimenti sono stati emessi venerdì 8 agosto dal Questore Marco Odorisio, con l’obiettivo di prevenire rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza durante le imminenti stagioni sportive.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova ha dato esecuzione a 8 provvedimenti di D.A.Spo fuori contesto, una misura di prevenzione che vieta l’accesso a tutte le manifestazioni sportive, sia in Italia che all’estero, per 3 anni nei confronti di altrettanti giovani residenti nella provincia padovana.

Cos’è il D.A.Spo fuori contesto e perché è stato applicato

Il D.A.Spo fuori contesto rappresenta uno strumento di prevenzione volto a tutelare la sicurezza di spettatori e tifosi nei luoghi dove si svolgono eventi sportivi. Questa misura, prevista dalla Legge 401/89, consente alle autorità di pubblica sicurezza di vietare l’accesso agli impianti sportivi anche a chi si sia reso protagonista di reati non direttamente collegati al mondo dello sport, qualora emerga una concreta pericolosità sociale. In questo caso, il Questore ha adottato la misura dopo un’attenta analisi dei precedenti penali dei giovani coinvolti, tutti di età compresa tra 15 e 17 anni.

I dettagli dei provvedimenti: chi sono i destinatari

Gli otto minorenni colpiti dal provvedimento sono residenti nella provincia di Padova e sono stati ritenuti pericolosi per la collettività a causa di una serie di reati gravi commessi con l’uso della violenza. Le accuse che hanno portato all’emissione dei D.A.Spo fuori contesto spaziano dalla tentata rapina aggravata alla tentata estorsione, passando per furto, lesioni personali, spaccio di droga e minacce a pubblico ufficiale.

Gli episodi contestati ai giovani

Nel dettaglio, tra i casi che hanno portato all’adozione dei provvedimenti figurano:

Un 16enne padovano deferito per tentata rapina aggravata in concorso: il 27 aprile scorso, insieme a due complici, ha partecipato al furto di una sigaretta elettronica, aggredendo la vittima con violenza in un’area pubblica di Padova .

padovano deferito per in concorso: il scorso, insieme a due complici, ha partecipato al di una sigaretta elettronica, aggredendo la vittima con violenza in un’area pubblica di . Un altro 16enne padovano, complice nel medesimo episodio, destinatario dello stesso provvedimento.

padovano, complice nel medesimo episodio, destinatario dello stesso provvedimento. Un 17enne padovano deferito per rapina aggravata in concorso: il 21 marzo scorso, con due complici, ha sottratto 40 euro a un coetaneo, colpendolo con schiaffi e pugni e minacciandolo verbalmente.

padovano deferito per in concorso: il scorso, con due complici, ha sottratto a un coetaneo, colpendolo con schiaffi e pugni e minacciandolo verbalmente. Un 16enne padovano, già noto per rapina aggravata e furto , destinatario di un “Avviso Orale” e di un divieto di accesso a locali pubblici, coinvolto in una tentata rapina aggravata il 9 novembre 2024 in un’area parrocchiale di Padova , dove ha minacciato un coetaneo con un coltello e lo ha colpito con pugni.

padovano, già noto per e , destinatario di un “Avviso Orale” e di un divieto di accesso a locali pubblici, coinvolto in una il in un’area parrocchiale di , dove ha minacciato un coetaneo con un coltello e lo ha colpito con pugni. Un 17enne padovano con numerosi precedenti per lesioni personali , rapina , violenza o minaccia a pubblico ufficiale, furto e spaccio di droga, già destinatario di “Avviso orale”, coinvolto in una tentata rapina aggravata l’ 11 marzo 2024 ai danni di un coetaneo, aggredito con schiaffi e calci.

padovano con numerosi precedenti per , , o a pubblico ufficiale, e di droga, già destinatario di “Avviso orale”, coinvolto in una l’ ai danni di un coetaneo, aggredito con schiaffi e calci. Un 15enne padovano deferito per tentata rapina aggravata in concorso il 27 aprile 2025 , per aver aggredito una vittima al fine di sottrarle una sigaretta elettronica.

padovano deferito per in concorso il , per aver aggredito una vittima al fine di sottrarle una sigaretta elettronica. Un 17enne padovano deferito per tentata estorsione in concorso il 22 maggio 2024 : insieme a un complice, si è appropriato del telefono di un coetaneo, chiedendo 300 euro per la restituzione e minacciando la vittima di gravi conseguenze in caso di rifiuto.

padovano deferito per in concorso il : insieme a un complice, si è appropriato del telefono di un coetaneo, chiedendo per la restituzione e minacciando la vittima di gravi conseguenze in caso di rifiuto. Il complice, anche lui 17enne padovano, destinatario dello stesso provvedimento.

Le motivazioni della Questura

Secondo la Questura, le condotte dei giovani, pur non essendo direttamente collegate a eventi sportivi, sono state considerate indicatori di una pericolosità sociale concreta e grave. L’analisi degli episodi antigiuridici ha evidenziato il rischio che tali comportamenti violenti possano essere ripetuti anche in contesti ad alta tensione emotiva, come le manifestazioni sportive. Per questo motivo, il Questore Marco Odorisio ha ritenuto necessario intervenire con la massima tempestività, adottando il D.A.Spo fuori contesto per 3 anni nei confronti degli otto minorenni.

Obiettivi e messaggio delle misure preventive

L’obiettivo principale di queste misure è duplice: da un lato, impedire a soggetti con una spiccata propensione alla violenza di accedere a stadi, palazzetti e altri luoghi di aggregazione sportiva; dall’altro, lanciare un messaggio chiaro di tolleranza zero verso qualsiasi forma di violenza, dentro e fuori dagli impianti sportivi. La Questura intende così garantire un ambiente sicuro e sereno per famiglie e tifosi che desiderano vivere lo sport in modo sano e privo di rischi.

Il quadro normativo: la Legge 401/89

La possibilità di applicare il D.A.Spo fuori contesto trova fondamento nella Legge 401/89, che sanziona tutti i comportamenti violenti e pericolosi all’interno e nelle immediate vicinanze degli impianti sportivi, sia in occasione di eventi agonistici che dilettantistici. La normativa consente alle autorità di adottare il divieto anche nei confronti di persone denunciate o condannate per reati non legati allo sport, qualora le loro condotte passate facciano ritenere probabile la commissione di atti violenti durante manifestazioni sportive.

Precedenti e altre misure adottate

Nei primi 7 mesi dell’anno, il Questore Marco Odorisio ha già adottato altri 12 provvedimenti di D.A.Spo fuori contesto, con durate variabili da 5 a 2 anni, nei confronti di 7 minorenni e 5 maggiorenni residenti sia in città che in provincia. I destinatari di queste misure presentano precedenti per rissa, rapina, lesioni personali, stupefacenti, furto, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Alcuni di loro sono già stati sottoposti ad altre misure di prevenzione personale, come l’“avviso orale” e il D.Ac.Ur. (il cosiddetto Daspo Willy), introdotto dopo l’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, che vieta l’accesso a determinati locali e aree urbane a chi si rende protagonista di atti di violenza o turbativa dell’ordine pubblico.

Impatto e significato delle misure

Le misure adottate dalla Questura di Padova rappresentano un segnale forte e inequivocabile della volontà delle istituzioni di contrastare ogni forma di violenza e di prevenire il rischio che episodi gravi possano verificarsi durante eventi sportivi. L’obiettivo è quello di tutelare la sicurezza pubblica e di garantire che lo sport resti un momento di aggregazione e divertimento per tutti, senza il timore di assistere a episodi di aggressione o illegalità.

