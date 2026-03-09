Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro educatrici sono state sospese dalla professione a Sassari per maltrattamenti nei confronti di minori disabili. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato su richiesta della Procura, mentre una quinta insegnante è stata deferita per abuso dei mezzi di correzione. La struttura coinvolta è stata sequestrata e i ragazzi trasferiti in una comunità alternativa.

Le accuse e il ruolo della Procura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Sassari ha portato a termine quattro provvedimenti cautelari nella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica. Le educatrici, dipendenti di una struttura per l’accoglienza di minori disabili, sono state raggiunte dal divieto di esercitare la professione, con l’inibizione di tutte le attività connesse.

L’indagine ha permesso di raccogliere elementi di responsabilità a carico delle educatrici, che avrebbero commesso maltrattamenti nei confronti di alcuni ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico, affidati alle loro cure. La Procura della Repubblica di Sassari ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari i provvedimenti eseguiti, mentre una quinta insegnante è stata deferita per abuso dei mezzi di correzione.

Il sequestro della struttura e la tutela dei minori

Nel medesimo provvedimento, l’Autorità Giudiziaria ha disposto anche il sequestro della struttura oggetto di indagine. I ragazzi coinvolti sono stati trasferiti, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Sassari, in una comunità alternativa, al fine di garantire la loro sicurezza e il loro benessere.

