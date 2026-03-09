Minori disabili maltrattati da 4 educatrici a Sassari, scatta il trasferimento in un’altra struttura
Quattro educatrici sospese a Sassari per maltrattamenti su minori disabili. Struttura sequestrata, ragazzi trasferiti in comunità protetta.
Quattro educatrici sono state sospese dalla professione a Sassari per maltrattamenti nei confronti di minori disabili. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato su richiesta della Procura, mentre una quinta insegnante è stata deferita per abuso dei mezzi di correzione. La struttura coinvolta è stata sequestrata e i ragazzi trasferiti in una comunità alternativa.
Le accuse e il ruolo della Procura
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Sassari ha portato a termine quattro provvedimenti cautelari nella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica. Le educatrici, dipendenti di una struttura per l’accoglienza di minori disabili, sono state raggiunte dal divieto di esercitare la professione, con l’inibizione di tutte le attività connesse.
L’indagine ha permesso di raccogliere elementi di responsabilità a carico delle educatrici, che avrebbero commesso maltrattamenti nei confronti di alcuni ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico, affidati alle loro cure. La Procura della Repubblica di Sassari ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari i provvedimenti eseguiti, mentre una quinta insegnante è stata deferita per abuso dei mezzi di correzione.
Il sequestro della struttura e la tutela dei minori
Nel medesimo provvedimento, l’Autorità Giudiziaria ha disposto anche il sequestro della struttura oggetto di indagine. I ragazzi coinvolti sono stati trasferiti, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Sassari, in una comunità alternativa, al fine di garantire la loro sicurezza e il loro benessere.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.