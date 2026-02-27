Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e due denunce, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un minore accusato di rapina a mano armata in concorso. L’episodio si è verificato nella serata di ieri nel centro di Gallipoli, dove una donna cinese di 50 anni è stata aggredita nel proprio appartamento da tre giovani, uno dei quali armato di pistola.

Rapina a mano armata a Gallipoli

L’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli della Questura di Lecce è stato richiesto a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa.

La richiesta riguardava una rapina avvenuta in un’abitazione situata nel cuore della cosiddetta “città bella”.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, una donna di 50 anni di nazionalità cinese che lavora nel settore dei massaggi a domicilio, l’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio subito dopo aver accolto un cliente che aveva fissato un appuntamento telefonico.

Un giovane a volto scoperto si è presentato alla porta dell’appartamento e, una volta che la donna ha aperto, l’ha aggredita fisicamente facendola cadere a terra e immobilizzandola per impedirle di chiedere aiuto.

Pochi istanti dopo altri due complici, travisati da passamontagna, hanno fatto irruzione nell’abitazione. Uno dei due era armato di pistola. I tre malviventi hanno messo a soqquadro l’appartamento riuscendo a sottrarre circa 500 euro in contanti, due telefoni cellulari e le chiavi dell’abitazione. Dopo il colpo si sono dati alla fuga a piedi, lasciando la vittima in stato confusionale.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato immediatamente le indagini basandosi sulle informazioni fornite dalla donna. Le descrizioni raccolte hanno permesso di indirizzare l’attenzione su alcuni soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e per legami con ambienti dediti allo spaccio di stupefacenti. Grazie al riconoscimento fotografico la vittima ha identificato il giovane a volto scoperto, un 17enne del posto.

Il ragazzo è stato rintracciato e tratto in arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni di Lecce è stato associato all’Istituto Penale per Minorenni della città, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli altri complici e le misure adottate

Le indagini hanno permesso di identificare anche gli altri due complici: un altro minore di 17 anni e un giovane di 19 anni. Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà, come disposto dalle competenti Autorità Giudiziarie, per il reato di concorso in rapina aggravata. La vittima ha riconosciuto uno dei due complici grazie a un indumento particolare indossato durante l’azione criminosa.

Le perquisizioni domiciliari effettuate dagli agenti per recuperare la refurtiva e l’arma utilizzata nella rapina non hanno, al momento, dato esito positivo. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire ulteriori dettagli e recuperare quanto sottratto.

L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità di Lecce, sia per la violenza dell’aggressione sia per il coinvolgimento di soggetti così giovani in un reato di tale gravità.

IPA