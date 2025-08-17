Minuto di silenzio prima di Milan-Bari per Elliot Charles, il figlio di Matthias Verreth, morto a 14 mesi

Minuto di silenzio al Giuseppe Meazza per omaggiare il figlio di Matthias Verreth – Elliot Charles – morto a 14 mesi per un virus nello scorso mese di luglio. Il padre del piccolo è un calciatore del Bari che è impegnato in una gara di Coppa Italia contro il Milan, proprio nell’impianto di San Siro.

Minuto di silenzio per il figlio di Matthias Verreth

Momenti di commozione prima del match di Coppa Italia tra Milan e Bari. Pochi istanti prima che la gara partisse è stato infatti osservato un minuto di silenzio alla memoria di Elliot Charles Verreth, figlio di Matthias Verreth, giocatore dei pugliesi.

Il piccolo era scomparso a soli 14 mesi lo scorso mese di luglio a causa di un virus. Commosso, il centrocampista ha vissuto questo triste momento dalla panchina, abbracciato e consolato dai compagni di squadra e dal suo allenatore, Fabio Caserta.

IPA

Il momento di raccoglimento per il piccolo morto a 14 mesi

Il lutto per il calciatore del Bari

Tutto lo stadio ha vissuto con trasporto il minuto di silenzio e ha accompagnato il padre del piccolo con vicinanza e solidarietà.

Non si tratta dell’unica iniziativa in suo onore. Per la gara, valida per la Coppa Italia, Milan e Bari sono scese in campo indossando il lutto al braccio in quello che è il primo match ufficiale giocato dal centrocampista dopo la tragedia che lo ha colpito.

Le telecamere sono andate a pescarlo in panchina e hanno immortalato un momento molto difficile per il giocatore che sta cercando di continuare la sua carriera e la sua vita dopo una notizia così difficile da accettare.

La morte del piccolo e la reazione della squadra

Elliot Charles era morto tragicamente in Belgio: era stato lì ricoverato per un presunto virus ma le sue condizioni si erano aggravate in poco tempo e avevano portato alla sua morte, il 27 luglio 2025.

Elliot era il secondogenito di Matthias Verreth. Dopo la notizia della sua morte, ricevuta dal giocatore mentre stava pranzando insieme ai suoi compagni, il Bari aveva deciso di interrompere il ritiro con due giorni di anticipo e di cancellare un’amichevole che era stata già programmata. L’8 agosto poi, a 11 giorni dalla morte improvvisa del figlio, Matthias Verreth era tornato a Bari e all’aeroporto era stato accolto da tutta la squadra.

Il momento di vicinanza a Verreth era stato voluto dai due club. Il Bari lo aveva preannunciato con questo comunicato. “In occasione della sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia Milan-Bari, in programma al ‘G. Meazza’ di Milano domenica 17 agosto, prima del calcio d’inizio, previsto per le 21:15, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo Elliot Verreth, prematuramente e tragicamente mancato all’affetto dei suoi cari pochi giorni fa. Sia i biancorossi che i rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio e vicinanza al nostro Matthias e alla sua famiglia”.