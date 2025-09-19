Miracolo di San Gennaro col sangue che si è sciolto, cosa significa per Napoli nella tradizione popolare

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si rinnova a Napoli il miracolo di San Gennaro. Il sangue del santo patrono della città si è sciolto durante la messa al Duomo di Napoli. L’annuncio è stato dato alle ore 10.08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle tante persone presenti in chiesa. Nella tradizione popolare viene considerato un segno di buon auspicio per la città e per i napoletani.

Si è sciolto il sangue di San Gennaro. Nella mattinata di venerdì 19 settembre, giorno del patrono di Napoli, si è ripetuto il miracolo durante le celebrazioni nel Duomo.

Dopo la messa delle 10, il cardinale don Mimmo Battaglia ha aperto la cassaforte che custodisce le ampolle con il sangue del santo. E durante la celebrazione il sangue si è sciolto.

L’annuncio è stato dato alle 10.08 dall’abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio. Lo riporta Ansa.

Come da tradizione, l’annuncio è stato accompagnato dallo sventolio del fazzoletto bianco da parte di uno dei componenti della Deputazione del Tesoro di San Gennaro.

Il sangue si è sciolto, lungo applauso nel Duomo

L’annuncio dell’avvenuto miracolo è stato poi accolto dal suono delle campane e dal lungo applauso dei tanti fedeli, cittadini e turisti che hanno riempito il Duomo di Napoli.

Presenti in chiesa il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che è anche capo della Deputazione del Tesoro di San Gennaro, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

In Cattedrale anche diversi esponenti della politica, tra cui diversi membri dell’amministrazione comunale, e delle forze dell’ordine.

Tra i presenti anche Roberto Fico, candidato alle elezioni regionali per la coalizione di centrosinistra, e l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Cosa significa per Napoli

Nella tradizione popolare napoletana il miracolo di San Gennaro viene considerato un segno di buon auspicio per la città e per i napoletani.

E un cattivo auspicio se invece il sangue del patrono non si scioglie.

Secondo la leggenda, il sangue di San Gennaro si sarebbe liquefatto per la prima volta nel IV secolo d.C., durante il trasferimento a Napoli delle spoglie del santo.

La liquefazione del sangue di San Gennaro avviene tre volte l’anno:

il sabato che precede la prima domenica di maggio, in ricordo della traslazione delle spoglie del santo da Pozzuoli a Capodimonte;

il 19 settembre, giorno della morte di San Gennaro;

il 16 dicembre, giorno dell’eruzione del Vesuvio del 1631, che, secondo la credenza popolare, sarebbe stata fermata proprio per intercessione del santo.