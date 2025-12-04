Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata sospesa un’azienda tessile di Mirandola gestita da cittadini cinesi, a seguito di controlli della Polizia di Stato e dell’Ispettorato del Lavoro, per lavoro irregolare e gravi carenze in materia di sicurezza. Nel corso delle verifiche sono stati identificati 13 cittadini cinesi, di cui 2 risultati irregolari sul territorio nazionale e destinatari di provvedimenti di espulsione.

Controlli mirati per la sicurezza e il contrasto al lavoro sommerso

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il 2 dicembre scorso è stata condotta un’operazione congiunta tra la Polizia di Stato e l’Ispettorato del Lavoro di Modena. L’attività si è concentrata sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che sul contrasto all’immigrazione clandestina e al lavoro sommerso. L’intervento ha riguardato un’azienda tessile situata a Mirandola, gestita da cittadini cinesi.

Le irregolarità riscontrate nell’azienda tessile

Durante le verifiche, gli agenti hanno accertato la presenza di lavoro irregolare e non dichiarato. Sono emerse inoltre numerose violazioni delle norme sulla sicurezza: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, assenza del piano di emergenza ed evacuazione, mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e carenze nell’impianto elettrico. Queste gravi mancanze hanno portato all’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, come previsto dal D.lgs. 81/2008.

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Alla luce delle violazioni riscontrate, è stata comminata all’azienda una sanzione amministrativa di 13.500 euro. Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato notificato contestualmente, imponendo l’interruzione immediata delle attività produttive fino alla regolarizzazione delle posizioni lavorative e delle condizioni di sicurezza.

Identificati tredici cittadini cinesi, due irregolari espulsi

Nel corso del controllo sono stati identificati 13 cittadini cinesi presenti all’interno dell’azienda. Di questi, 2 sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Nei loro confronti è scattata la denuncia e sono stati emessi un decreto di espulsione prefettizio e un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

IPA