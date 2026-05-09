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Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale nella notte a Mirandola. Un cittadino italiano di 33 anni è stato fermato dopo una rocambolesca fuga in auto, culminata con un incidente e il ritrovamento di sostanza stupefacente a bordo del veicolo. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Modena, che ha disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

La dinamica dell’inseguimento notturno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante la notte, intorno alle 2.00, quando una pattuglia del Commissariato di P.S. di Mirandola ha notato un’autovettura che procedeva a forte velocità in via Agnini. Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato bruscamente, tentando di seminare la pattuglia che si era posta al suo inseguimento.

Manovre pericolose e fuga tra le strade della città

Nel tentativo di sfuggire al controllo, l’uomo si è mostrato incurante della segnaletica stradale e del semaforo rosso, imboccando una strada chiusa al traffico per lavori di manutenzione. Durante la fuga, ha abbattuto le transenne poste a protezione dell’area e ha proseguito la marcia in contromano lungo via Verdi. La corsa si è conclusa quando il veicolo ha urtato la benna di un escavatore, costringendo il conducente a fermarsi.

L’arresto e il sequestro del veicolo

Gli agenti hanno immediatamente bloccato l’uomo all’interno dell’autovettura. Nel corso della perquisizione, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, circostanza che ha aggravato la posizione dell’indagato. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e sono state elevate sanzioni per violazione al codice della strada.

Le conseguenze giudiziarie

L’indagato, un cittadino italiano di 33 anni, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Modena. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le sanzioni amministrative e il contesto

Oltre alle accuse penali, l’uomo dovrà rispondere anche delle numerose infrazioni al codice della strada commesse durante la fuga. L’episodio ha messo in evidenza l’efficacia dell’intervento della Polizia di Stato di Mirandola, che è riuscita a fermare il fuggitivo senza conseguenze per la sicurezza pubblica.

IPA