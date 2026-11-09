Mirano, non si rassegna alla separazione e sviluppa una mania di controllo sull'ex moglie: 58enne in carcere

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Custodia cautelare in carcere per un 58enne di Mirano, indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex moglie. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai Carabinieri, su disposizione del gip di Venezia, per prevenire il rischio che le condotte contestate si ripetano. L’indagine è partita dalla querela presentata dalla donna a metà ottobre.

Mirano, ex moglie perseguitata: 58enne in carcere

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ex moglie ha riferito che, a partire dal 2023 l’uomo, incapace di accettare la fine della relazione, avrebbe adottato comportamenti reiterati: scatti d’ira e sbalzi d’umore, pesanti offese, minacce di morte, atteggiamenti ossessivi, pedinamenti e appostamenti.

In una circostanza, secondo l’accusa, l’indagato avrebbe installato un dispositivo GPS sull’auto utilizzata dalla donna, con l’obiettivo di seguirne e localizzarne gli spostamenti. La persona offesa ha descritto una situazione che l’avrebbe costretta a vivere abitualmente tra sofferenze psicologiche e condizioni dolorose e avvilenti.

La misura cautelare

Valutati gli elementi raccolti e l’aggressività e la mania di controllo attribuite all’uomo, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare per contenere il rischio di nuove condotte maltrattanti e minacciose. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Venezia su delega della Procura della Repubblica.

Terminate le formalità, l’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA