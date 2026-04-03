Mircea Lucescu colto da doppio infarto, come sta il ct della Romania nonché ex allenatore di Inter e Brescia

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Nella mattinata di venerdì 3 aprile, Mircea Lucescu è stato colpito da un infarto e condotto in ospedale. Stava per essere dimesso, quando si è verificato un secondo attacco cardiaco. L’80enne commissario tecnico della nazionale della Romania, ex allenatore delle italiane Inter e Brescia, si trova attualmente in terapia intensiva presso l’ospedale universitario di Bucarest.

Il malore prima della partita

A fine marzo, durante la riunione tecnica con i giocatori della nazionale della Romania di cui è ct, Mircea Lucescu era stato colto da un malore.

Soccorso tempestivamente, i medici dell’ambulanza lo avevano stabilizzato, riportando i battiti del polso regolare. La diagnosi fu quella di una semplice sincope, che ha tuttavia richiesto l’installazione di un defibrillatore.

ANSA

Considerate le delicate condizioni di salute, all’allenatore era stato impedito il viaggio fino a Bratislava per l’amichevole contro la Slovacchia del 31 marzo.

Doppio infarto per Mircea Lucescu

Circa una settimana dopo il primo malore, alle ore 9:30 di venerdì 3 aprile, Mircea Lucescu è stato colto da un infarto.

Stabilizzatosi, stava per essere dimesso dall’ospedale quando è subentrato un secondo attacco cardiaco, attorno alle ore 12:04.

Il personale sanitario ha comunicato che si è trattato di un infarto miocardico acuto, che ha reso necessario il prolungamento del ricovero in ospedale.

L’allenatore è in terapia intensiva

“È stato preso in carico d’urgenza e ha beneficiato tempestivamente degli interventi medici e terapeutici necessari, secondo i protocolli in vigore. – si legge nel comunicato diffuso dall’ospedale di Bucarest dove si trova Lucescu. – Attualmente, le sue condizioni sono stabili, sotto attento monitoraggio specialistico”.

“Il paziente rimane ricoverato presso il reparto di cardiologia, dove riceve le cure mediche adeguate” proseguono i medici.

Mircea Lucescu, 80 anni, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili, ma delicate.

La famiglia, riportano fonti in Romania, attenderebbe il momento giusto per trasferire l’allenatore in una struttura sanitaria di Vienna, in Austria.

La carriera di Lucescu si è conclusa lo scorso 26 marzo, con il playoff per la qualificazione ai Mondiali tra Romania e Turchia dove, dopo una vittoria 1 o 0, la Romania è stata infine esclusa dalla competizione.

Il ct più anziano della storia

Mircea Lucescu è conosciuto in Italia per aver guidato, all’inizio degli anni ’90, le squadre di Pisa, Brescia e Reggiana. Nella stagione 1998/99 fu anche allenatore dell’Inter.

La sua carriera iniziò come calciatore, per poi passare alla panchina della Corvinul Hunedoara nel 1982. Nel corso della sua lunga carriera, ha allenato numerose squadre in tutta Europa.

Tra il 2017 e il 2019 assunse il ruolo di ct della nazionale turca, per poi concludere la professione tornando sulla panchina della propria nazione, la Romania.

Con 80 anni e 240 giorni, Mircea Lucescu è diventato, nel corso delle ultime qualificazioni ai mondiali, l’allenatore più anziano nella storia del calcio.