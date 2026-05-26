Mirco Ricci, l'intervista a Belve Crime: chi è il pugile condannato per aver sequestrato un bambino

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il pugile Mirco Ricci sarà uno degli ospiti della puntata di Belve Crime in onda il 26 maggio. Nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, Ricci ripercorrerà la sua carriera sportiva e parlerà, tra le altre cose, della condanna ricevuta per il sequestro di un bambino di 9 anni. Una vicenda che sarebbe legata a una partita di droga non pagata dalla madre del piccolo.

Chi è il pugile Mirco “The Predator” Ricci

Soprannominato “The Predator”, il pugile romano Mirco Ricci racconterà la sua storia questa sera, martedì 26 maggio, a Belve Crime.

Il programma, nato come spin off di Belve, si basa sempre sulle interviste condotte da Francesca Fagnani, ma a personaggi legati a episodi di cronaca nera.

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L’ascesa da pugile di Mirco Ricci e i problemi con la giustizia

Nato a Roma nel 1990, Mirco Ricci è stato uno dei più promettenti pugili italiani degli ultimi anni e nel 2016 è arrivato anche a giocarsi la cintura EBU dell’Unione europea contro l’ucraino Sehiy Demchenko. Cresciuto nel complicato quartiere Bravetta di Roma, Ricci ha cominciato a fare pugilato spinto dal padre.

Ma nonostante un talento già abbastanza evidente, come ha raccontato lui stesso “ero uno che faceva parecchi casini per strada”. Dopo una brillante carriera da dilettante, Ricci sale sul ring da professionista nel 2011 e si mette in mostra per uno stile spregiudicato e basato sulla velocità. Ex campione italiano dei mediomassimi, nel 2014 Mirco Ricci è stato gambizzato subito dopo aver difeso il titolo contro Lorenzo Di Giacomo.

Nel 2015 arriva la prima condanna per lesioni gravi ai danni di un conoscente, colpito con un pugno. Ma nello stesso anno, nonostante l’intervento subito per i proiettili che lo avevano ferito, conquista il titolo intercontinentale WBA dei Pesi mediomassimi contro Enrico Koelling.

Gli altri ospiti di Fagnani a Belve Crime oltre a Mirco Ricci

Nella puntata di questa sera di Belve Crime Mirco Ricci parlerà anche della vicenda giudiziaria che ne ha segnato la vita, oltre che la carriera.

Nel 2018 il pugile romano è stato condannato a 11 anni e 10 mesi in Appello per il sequestro di un bambino di 9 anni per riavere indietro dalla madre del piccolo una partita di droga da cinquemila euro. Insieme a lui, per i fatti risalenti al 2026, era stata condannata anche la madre Palma Condemi.

Nel secondo grado di giudizio i giudici avevano cambiato il capo di imputazione da tentativo di estorsione con minacce a sequestro di persona a scopo di estorsione. Sempre nella puntata di questa sera del programma condotto da Francesca Fagnani saranno ospiti Daniele Ughetto Piampaschet e Soter Mulè.