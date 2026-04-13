Miriam Dalmazio, su Rai 1 in La buona stella: “Sto imparando soltanto adesso a credere davvero in me stessa”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che sembrano attraversare la vita chiedendo permesso. Miriam Dalmazio racconta in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie di essere stata così per molto tempo: la più piccola di quattro figli, cresciuta con la sensazione di dover restare in disparte, di non dover disturbare, di non potersi spezzare. Una bambina timida, chiusa, protetta quasi troppo, dentro una famiglia segnata da un dolore che si respirava anche senza essere nominato. Forse è lì che nasce quella sua sensibilità quasi feroce, quella capacità di accorgersi di tutto: di un silenzio, di un’incongruenza, di una bugia nascosta dietro un’intonazione. Una sensibilità che oggi è diventata il suo strumento più prezioso come attrice, ma che nella vita continua a essere anche una ferita aperta. Nel corso di questa intervista, Miriam Dalmazio si racconta senza costruirsi addosso un’immagine rassicurante. Parla della sindrome dell’impostore, del timore di non essere abbastanza, della paura di rovinare i personaggi e di non meritare davvero le opportunità ricevute. Racconta di stare imparando soltanto adesso, a quasi quarant’anni, a credere in se stessa. Non come un gesto definitivo o una conquista piena, ma come un esercizio quotidiano, fragile, ancora incompleto. Perché fare questo mestiere, dice, significa convivere costantemente con il giudizio, con il bisogno che qualcuno creda in te prima ancora che tu riesca a farlo da sola. Eppure, dentro tutte queste fragilità, c’è una donna che non ha mai smesso di cercare. Cerca nella recitazione, che considera una forma continua di scoperta e di trasformazione. Cerca nei viaggi, nei silenzi, nella spiritualità, nell’idea che esista sempre qualcosa che sfugge allo sguardo e che non possa essere spiegato fino in fondo. Cerca nelle persone che ama, nel figlio, nel compagno, nella maternità vissuta non come un limite ma come un’apertura ulteriore verso se stessa. Cerca perfino nelle pause, nei momenti di vuoto, in quella precarietà che accompagna ogni attore e che lei ha imparato a riconoscere senza farsene schiacciare. Anche per questo, Stella, la protagonista di La buona stella, la serie su Rai 1 dal 13 aprile, sembra somigliarle più di quanto Miriam sia disposta ad ammettere. Non tanto per la storia o per il dolore, quanto per quella fatica ostinata di rimettersi in piedi quando si è convinti di non avere più la forza di farlo. Stella è una donna che inciampa, si chiude, si difende, si sente sbagliata. E poi, lentamente, ricomincia a credere di meritare una possibilità. In fondo è questo il punto in cui Miriam Dalmazio e i suoi personaggi finiscono sempre per incontrarsi: in quel luogo fragile e potentissimo in cui si smette di voler sembrare invincibili e si accetta, finalmente, di essere umani.

Chi è Stella per Miriam Dalmazio?

“L’ho vissuta come un’occasione per abbattere le mie riserve nei confronti del crime, perché non sono una grande spettatrice di questo genere, soprattutto italiano. All’inizio c’era una certa rigidità da parte mia, poi però mi sono lasciata andare e ho capito che il crime poteva essere un mezzo per raccontare personaggi molto interessanti e tridimensionali. Stella è stata quindi una grande opportunità, perché ha rappresentato per me il superamento di molti pregiudizi. Mi sono divertita tantissimo, perché ho esplorato registri che non avevo mai frequentato e affrontato temi nuovi. È stato bello anche avere la possibilità di conoscere un’ispettrice di polizia. Quando interpreto personaggi molto lontani da me, mi piace avere un punto di riferimento anche nella vita reale. Ho conosciuto un’ispettrice donna dell’età di Stella, molto simile a lei, e questo incontro mi ha fatto apprezzare molto questa professione. Osservare questo personaggio dall’interno è stato importante, perché quando si pensa ai poliziotti si immaginano sempre persone tutte d’un pezzo e incorruttibili. In realtà è un luogo comune. Conoscere un’ispettrice donna, più o meno mia coetanea, che mi raccontava il suo lavoro dal punto di vista di chi lo vive ogni giorno, è stato un regalo grandissimo”.

Ha parlato subito delle differenze con il personaggio, però c’era un elemento che poteva comprendere immediatamente di Stella: è madre.

“Questo era sicuramente l’aspetto che ci avvicinava di più”.

Ha avuto difficoltà ad affrontare la situazione che vive Stella? Ha un bambino che le è stato tolto e all’inizio non se ne capisce bene il motivo: si pensa al coma iniziale ma la verità è diversa.

“In realtà, oltre al coma e a tutto ciò che è accaduto, Stella abusava di ansiolitici e antidepressivi. Il motivo per cui il bambino è stato allontanato è in un certo senso comprensibile, perché una madre che non riesce più a reggere ha il diritto di prendersi del tempo per sé e di curarsi. Poi c’è anche un ulteriore sviluppo, quindi è meglio non anticipare troppo. Dal mio punto di vista, ho apprezzato questo allontanamento iniziale sia per il percorso di cura di Stella sia per proteggere il bambino. Una madre che attraversa un momento di forte instabilità può diventare imprevedibile. Stella inizia il suo percorso con una serie di eventi tragici e ho empatizzato molto con lei, perché parte da un dolore enorme. È sempre sospesa tra la vita e il desiderio di morire. Per questo dico che è molto lontana da me e dai personaggi che ho interpretato finora, perché sono sempre stata associata a figure più romantiche. Forse l’unica eccezione è stata Studio Battaglia, dove comunque il mio era un personaggio più morbido. Qui invece si parte subito con una durezza molto forte. La difficoltà è stata raccontare la rigidità di una donna che poi, però, si scioglie nel momento in cui vede il figlio”.

Stella è pronta a rimettersi in piedi, però per farlo ha bisogno di capire che deve essere lei stessa a credere in sé. È un po’ anche la storia degli attori, se ci pensiamo. Quando Miriam Dalmazio ha capito che doveva credere in sé e nelle sue capacità?

“Lo sto capendo adesso. Fare l’attore è un percorso che dura tutta la vita: non si arriva mai al punto in cui si può dire di essere arrivati. Inoltre, un attore ha sempre bisogno di un pubblico che creda in lui o in lei. Lo sto realizzando ora, anche attraverso una sorta di crisi di mezza età anticipata a trentott’anni. Ancora non ci credo fino in fondo, però sto iniziando a liberarmi di qualche zavorra e a vivere questo lavoro con molta più leggerezza. Non stiamo operando cuori o cervelli umani. Forse, in un certo senso, i cuori sì, sul piano emotivo, ed è lì che sta la nostra responsabilità. Affronto tutto con maggiore leggerezza e, a volte, quando mi piaccio, penso di poter credere in me stessa e di potercela fare. Sto iniziando a capirlo adesso, con un po’ più di maturità”.

Era legato alla sindrome dell’impostore?

“Assolutamente sì. Questo lavoro non l’ho scelto da bambina. Ci sono arrivata per caso, iniziando a lavorare come maschera”.

Per lei è arrivato con Costanza quello che tutti definiscono successo. Si è chiesta perché sia arrivato proprio in questo momento della sua vita e non prima?

“In realtà non sono riuscita a spiegarmelo fino in fondo. Mi è stato proposto questo ruolo senza fare provini e già questo mi ha dato un indizio. Quando un produttore affida un ruolo da protagonista in una serie arrivata dopo il successo di L’allieva, e quindi con aspettative molto alte, significa che probabilmente si è seminato bene negli anni. Venivo anche da Studio Battaglia ma non me lo sono spiegato del tutto, però l’ho interpretato come un atto di fiducia nei confronti di un’attrice che ha comunque fatto molta gavetta”.

Ha cominciato però conoscendo subito anche l’opposto del successo, cioè, tra virgolette, il fallimento. Penso ad Agrodolce, la soap di Rai 3 girata a Termini Imerese: una ragazza partecipa a quel progetto, ci crede ma lo stesso finisce in frantumi.

“Allora ero molto giovane e circondata da persone più grandi: non compresi davvero quello che stava accadendo. A dire il vero, avevo già comunicato che non sarei rimasta in seguito, perché volevo assolutamente studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia. Quell’anno ad Agrodolce mi ha fatto appassionare alla recitazione, perché mi affiancarono come coach Consuelo Lupo ed è stata lei a trasmettermi questa passione. Fu lei a suggerirmi di studiare, di andare al Centro Sperimentale di Cinematografia e di lasciare la città, perché a Palermo in quel momento non c’erano possibilità di formazione. Ero troppo giovane per capire fino in fondo quell’insuccesso. Però ero circondata da attori disperati e questo mi fece soffrire molto, perché molti di loro erano profondamente ancorati al territorio e avevano scelto di vivere in Sicilia proprio per proteggerlo e restarvi. Si definivano attori siciliani e volevano rimanere lì. Erano molto legati a quel progetto e vedere quel sogno infrangersi è stato davvero doloroso, perché ho visto persone e anime spezzate”.

Questo per dire che la carriera di un attore è fatta di alti e bassi. La precarietà è la vostra spada di Damocle. Come vive Miriam Dalmazio i periodi di vuoto in cui non lavora? Come coltiva la sua arte?

“Il vero vuoto lo sento dal punto di vista economico ed è questo che mi spaventa. Quello artistico no, perché per me la vita è interamente arte, con o senza pubblico. Anche investire sulla mia crescita personale, scoprirmi, conoscermi e comprendermi attraverso esperienze diverse fa parte di questo percorso. Ultimamente, da circa un anno, studio molto il canto. Però non voglio assolutamente diventare una cantante e non credo che mi esibirò mai in pubblico. Il canto è un equilibrio tra il trattenere e il lasciare andare e, una volta compreso questo meccanismo, diventa una grande metafora della vita. L’ansia mi viene soltanto per il denaro, ma per il resto vedere mio figlio è arte, fare un viaggio, se posso permettermelo, è arte. Per me è un arricchimento continuo, quindi non mi annoio mai. Se posso, recupero tutti i classici che non ho ancora visto. Sono ossessionata dai classici, perché credo siano il vero nutrimento: italiani, inglesi, americani, giapponesi. Per me la vita è tutta arte”.

Che cosa le ha fatto scoprire la recitazione di sé stessa che prima non conosceva?

“Di essere una persona curiosa. La recitazione stimola continuamente, è una provocazione costante, un invito a fare sempre di più. Ogni ruolo è una scoperta, ogni personaggio obbliga a ricominciare tutto da capo. Ho avuto un’infanzia molto chiusa. Ero molto timida e poco curiosa. Invece, grazie alla recitazione, ho scoperto di esserlo. Questa consapevolezza mi entusiasma e mi rende felice. È per questo che dico che la recitazione mi ha trasformata”.

Recitare per superare i traumi, non necessariamente abnormi?

“In realtà la recitazione serve anche a questo: a superare i traumi. E i traumi non sono soltanto eventi estremi come violenze o sparatorie. Se ci pensa, la recitazione è come una costellazione: rappresenta tutti i nodi della vita e delle relazioni. È un modo per sublimare anche ciò che nella vita è mancato. Per questo dico che per me è tutta arte e non mi annoio mai: la cerco ovunque. Poi, quando arriva il progetto giusto e il ruolo interessante, credo di aver accumulato abbastanza esperienza per affrontarlo in modo diverso”.

Perché quella bambina di Palermo era così timida?

“Sono la quarta di quattro figli: due fratelli e una sorella più grandi di me. Sono cresciuta un po’ sotto una campana di vetro, perché ero la più piccola, quella da proteggere, quella che non si doveva spezzare. Così mi chiudevo sempre di più. Tendenzialmente non volevo essere d’intralcio. La mia famiglia ha avuto un passato molto doloroso e pesante e questa atmosfera si percepiva. Per questo tendevo a restare in disparte, nascosta, chiusa. Poi però, quando sono andata via da Palermo, mi sono scoperta completamente. Poco alla volta, mi sono aperta alla vita”.

Che rapporto ha oggi con Palermo?

“Ancora oggi che giro il mondo sostengo che Palermo è la città più bella del mondo, che Mondello ha il mare più bello del mondo e che tutto il territorio intorno è meraviglioso. Il problema è che non riesco a frequentarla molto, anche perché una parte della mia vita è in Indonesia con il mio compagno e, quando ho lunghi periodi di pausa e mio figlio non va a scuola, vado lì. A Palermo faccio sempre visite molto rapide. Tendenzialmente non riesco a restare più di tre giorni. Però è il luogo in cui, per me, il tempo si ferma”.

Oltre alla famiglia e al mare, qual è la prima cosa che cerca appena arriva in città?

“Gli odori del cibo. Noi siamo tutti un po’ espatriati e abbiamo nostalgia dei sapori dell’infanzia: la pizzetta, l’arancina, la ricotta. Come Pif, sono appassionata di ricotta da sempre, dall’iris al forno ai cannoli artigianali. E poi a Palermo esiste ancora la pausa dopo pranzo, quando chiude tutto. Mi affascina vedere che la città si ferma e si concede un momento di riposo”.

Che parte della sua vita ha in Indonesia con il suo compagno?

“Lui lavora lì e ha un’attività vicino a Bali, in un’altra isola molto piccola. È incredibile come la vita mi riporti sempre alle isole, perché anche Bali è un’isola. Quando ero piccola non sopportavo il fatto di essere isolana, mi sentivo chiusa. Adesso invece mi accorgo che l’isola mi fa sentire protetta. In quella dimensione mi sento molto in ascolto di me stessa. Bali ha una cultura molto forte legata all’invisibile, all’idea che ogni oggetto abbia un’anima e che tutto sia sacro. È impossibile non vivere anche l’arte in questo modo. Si respira davvero un’altra dimensione. Bali è l’isola degli dèi e lì esiste un confine molto sottile con tutto ciò che è invisibile”.

C’è una frase molto famosa di Stella Adler: l’attore deve avere la pelle di un rinoceronte e l’anima di una rosa. Che cosa può ferire oggi la sua anima da rosa?

“Mi feriscono molto la menzogna, il non detto e la presa in giro. Se una persona non è capace di sostenere una bugia fino in fondo, preferirei che non la dicesse, perché sono talmente sensibile da accorgermene da un’intonazione, da un respiro, da un’incongruenza. Mi accorgo sempre quando qualcuno mi prende in giro e questo mi innervosisce molto, al punto da farmi richiudere in me stessa. Non reagisco, mi chiudo”.

E nel chiudersi ci si fa male.

“Sì, mi sembra di tornare indietro. Mi capita di pensare che basti una bugia per cancellare tutto il percorso fatto fino a quel momento. È un aspetto su cui dovrò sicuramente lavorare”.

Lei si è mai raccontata delle bugie?

“No, a me stessa no. Anche quando ho fatto scelte che magari non mi piacevano particolarmente, me lo sono sempre detta con chiarezza: non mi piacevano, ma le facevo per raggiungere un obiettivo”.

Se oggi le togliessimo il mestiere dell’attrice, che cosa rimarrebbe di Miriam Dalmazio?

“Tutto il resto, assolutamente. Gli affetti, la famiglia, la curiosità. La curiosità oggi va in una direzione, domani in un’altra. Mi sento molto connessa alla vita e la vivo come una partita: faccio mosse e rispondo a quelle che mi vengono offerte. Quindi rimarrebbe tutto il mio mondo interiore, che è davvero molto ricco”.

Qual è stato il regalo più grande che la vita le ha fatto come donna?

“Come donna potrei cadere nel cliché e dire mio figlio. Però lo dico perché un figlio è uno stimolo ulteriore a guardarsi dentro. Anche avere accanto il compagno che ho sempre desiderato è stato un grande regalo. È una persona che fa parte della mia educazione sentimentale ed emotiva. Con molta dolcezza mi ha accompagnata a conoscermi. Ha dodici anni più di me e dico sempre che è il mio mentore. Non c’è bisogno che vada da uno psicologo, perché spesso è lui a capire prima di tutti che cosa mi succede dentro. Questi sono stati, senza dubbio, i regali più grandi come donna.

E come professionista?

“L’ingresso al Centro Sperimentale di Cinematografia è stato un salto enorme. Passare da Palermo al Centro Sperimentale di Cinematografia era qualcosa che avevo provato a fare, ma in cui non credevo davvero. Pensavo che non avrebbero mai preso una ragazza siciliana di Palermo, con tutti i candidati che si presentano ogni anno. Intorno a me c’erano anche nomi importanti, quindi mi sembrava impossibile. Invece è stato davvero un salto enorme, perché trascorrere tre anni nel tempio del cinema italiano, dove sono passati tutti, è stato fondamentale. Si respira un’aria di importanza e imponenza. Già dal primo giorno fanno un’analisi e si capisce subito moltissimo di sé come attrice. Hanno una sensibilità incredibile nel comprendere l’attore, le sue potenzialità, ciò che può dare e ciò che non può dare. Il Centro Sperimentale di Cinematografia è stato davvero un grande portale”.

Ha avuto un figlio in un momento in cui la sua carriera stava crescendo. Non ha mai avuto paura che la maternità potesse ostacolarla?

“No, anzi. Ho sempre pensato che la maternità potesse soltanto arricchirmi. Infatti, sono diventata madre e subito dopo ho interpretato uno dei ruoli più belli e importanti della mia vita, Giada ne Il cacciatore, accanto a Francesco Montanari. Credo che senza la maternità non avrei potuto affrontarlo nello stesso modo. Mio figlio aveva sette mesi quando ho girato la prima stagione e, quindi, vivevo un’esplosione ormonale ed emotiva incredibile. Ho messo tutto questo al servizio del personaggio. Non ho mai avuto paura che la maternità potesse ostacolarmi. Ho sempre avuto fiducia nella vita. Ho pensato che ogni esperienza sarebbe andata dove doveva andare. Se mi fossi dovuta fermare, mi sarei fermata. Se avessi dovuto recitare, avrei recitato. Ho dato spazio a tutto e non ho la sensazione di aver tolto spazio a qualcuno o a qualcos’altro”.

Che cosa la giovane Miriam Dalmazio ha sottovalutato nel suo percorso professionale?

“Ho capito che esistono migliaia di variabili quando si ottiene un ruolo. Negli anni ho compreso che conta molto anche la fortuna. Per questo non sto a guardare chi fa meglio di me o peggio di me. Una delle frasi che mi disse il mio primo agente, quando ero molto giovane, era che ognuno ha il proprio percorso e che bisogna fare pace con questo. Ci sono talmente tante imponderabilità che è inutile scontrarsi con il pensiero che qualcuno lavori più o meno di te. Anche questa è una consapevolezza che sto acquisendo soltanto adesso”.

Se dovesse peccare di presunzione, qual è il valore aggiunto che Miriam Dalmazio porta a un progetto?

“È una domanda difficile. Non credo di essere la persona più adatta a rispondere. Anzi, a volte mi capita di pensare di rovinare i personaggi o i progetti e di chiedermi perché continuino a scegliermi. Tendo sempre a remarmi contro. Davvero, non saprei rispondere”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Miriam ha regalato a se stessa?

“Un viaggio in India con le amiche. Era un viaggio spirituale. L’ho vissuto come un gesto di tenerezza perché sentivo addosso molto stress e avevo bisogno di allontanarmi da tutto. Lì ho trovato molta dolcezza: quella delle donne, delle persone spirituali, ma anche di chi incontravo per strada. Gli autisti, per esempio, sembravano tutti portatori di messaggi. Lì praticano yoga come fosse una religione e lo applicano a ogni aspetto della vita. Vedere un autista affrontare quattro ore di macchina con il sorriso, magari stanco ma senza mostrarlo, e nel frattempo parlare della vita con profondità, per me è stata una forma di tenerezza”.

Da dove nasce questa sua attenzione verso la spiritualità?

“Credo che la mia curiosità venga un po’ da mia madre. È sempre stata affascinata dal mistero, però in chiave cattolica, da brava siciliana. Mi ha trasmesso questo interesse verso l’invisibile e verso ciò che non si vede. Poi l’ho filtrato a modo mio, anche perché la vita mi ha portata in luoghi particolari. Mi sembra riduttivo pensare che tutto finisca qui”.

Quando ha dei dubbi, dove trova le risposte alle sue domande?

“Nel silenzio. Ho bisogno di creare silenzio intorno a me. E devo dire che le risposte arrivano sempre, magari anche dopo mesi, però arrivano in modo molto chiaro”.