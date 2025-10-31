Miriam Oliviero trovata morta a Siena su un tetto vicino alla Torre del Mangia, era scomparsa da Monteroni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo tre giorni di ricerche è stato ritrovato il corpo senza vita di Miriam Oliviero. La 24enne era scomparsa il 29 ottobre da Monteroni d’Arbia, paese d’origine in provincia di Siena. Il cadavere della giovane, ritrovato da Carabinieri e Vigili del Fuoco, è stato rinvenuto nei pressi della Torre del Mangia della città toscana. Non si esclude l’ipotesi del suicidio.

Dove è stata ritrovata Miriam Oliviero

Secondo quanto riporta RadioSienaTv la 24enne è stata ritrovata sul tetto limitrofo alla parte bassa della Torre del Mangia.

Si tratterebbe di quello interno del Palazzo Pubblico.

A coordinare le operazioni e svolgere le indagini preliminari è il Pubblico Ministero (pm) di turno, Valentina Magini.

Le operazioni di recupero sono state effettuate dall’unità Speleo Alpino Fluviale.

Le forze dell’ordine hanno contingentato la parte antistante del Palazzo Pubblico.

Il sopralluogo della pm, accompagnata dai carabinieri, è durato poco meno di un’ora, secondo quanto riferito da ANSA.

Le ricerche nel centro storico di Siena

A segnalare alle forze dell’ordine lo strano allontanamento della ragazza erano stati i genitori preoccupati per la prolungata assenza della figlia.

Le ricerche si erano già concentrate nel centro storico di Siena perché da lì risaliva l’ultima telefonata di Miriam Oliviero alla madre prima che si perdessero le sue tracce.

Di preciso il cellulare della ragazza sarebbe stato geolocalizzato proprio nei pressi di Piazza del Campo dove si trova il Palazzo Pubblico della città.

Tra i dettagli più rilevanti la scelta da parte della ragazza di lasciare il cane, che era sempre con lei, nel suo appartamento.

Cosa era successo prima della scomparsa

Al vaglio degli inquirenti anche, presumibilmente, gli spostamenti e i comportamenti di Miriam Oliviero prima della scomparsa.

In una telefonata del 29 ottobre delle 13.48 la giovane avrebbe detto alla madre di trovarsi a Siena, poco prima era passata da casa dei genitori da cui si era spostata intorno alle 12.

Questa sarebbe stata l’ultima volta in cui è stata vista viva Miriam Oliviero.

Perché Miriam Oliviero era a Siena

Secondo quanto riferisce La Nazione la ricostruzione della scomparsa della 24enne ruoterebbe attorno alla sua anomala presenza a Siena.

Miriam Oliviero lavorava a Monteroni d’Arbia, in biblioteca.

Il suo turno il 29 ottobre era pomeridiano, a partire dalla 15,30. La telefonata fatta alla madre sarebbe stata intorno alle 14.00.

Durante la comunicazione la ragazza avrebbe chiesto una giustificazione da inventarsi per motivare il suo possibile arrivo in ritardo a lavoro, dove non è mai arrivata.

Siena e Monteroni d’Arbia distano circa 30 minuti. Gli inquirenti sarebbero alla ricerca del perché Miriam Oliviero era a Siena, nonostante avesse il turno di lavoro. Un appuntamento improvviso?

L’autopsia chiarirà molti dettagli sulla sua morte.

L’ipotesi del suicidio

Secondo quanto appreso da ANSA, tra le cause della morte non sarebbe escluso il suicidio.