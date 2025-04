Miriana Trevisan pedinata ai tempi di Striscia la Notizia, "mi seguiva fino a casa, ho spaccato tutto"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Miriana Trevisan è stata tante cose. Pupilla di Gianni Boncompagni a Non è la Rai, valletta di Corrado alla Corrida e di Mike Bongiorno alla Ruota della Fortuna. A metà degli anni ’90 è stata anche la Velina mora di Striscia la Notizia e fu proprio in quel periodo che alla showgirl toccò anche il ruolo di vittima, di stalking e pedinamenti da parte di un uomo sconosciuto. Lei, però, non si lasciò spaventare e si fece giustizia da sola.

Miriana Trevisan vittima di stalking

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Miriana Trevisan, oggi 52 anni, ripercorre uno dei momenti più duri della sua carriera.

La showgirl fu vittima di stalking da parte di un uomo mai identificato, ai tempi in cui era la velina mora di Striscia la Notizia.

Fonte foto: IPA Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Miriana Trevisan a Striscia la Notizia

“C’era un tizio appostato fuori dal garage degli studi televisivi di Striscia. – ha confidato Trevisan – Mi seguiva fino a casa”.

All’inizio, la paura: “Prima di rientrare aspettavo ore”. Poi, la decisione di reagire e farsi giustizia da sola.

“Una sera l’ho visto dietro di me, ho inchiodato, sono scesa e ho cominciato a tirare calci e pugni sulla sua auto” racconta la 52enne.

In quell’occasione, Trevisan si è anche ferita, ma il suo approccio si è infine rivelato vincente: “Non l’ho visto più”.

Preda di un uomo crudele

Lo stalker anonimo non è stato l’unico uomo a far del male a Miriana Trevisan, che al Corriere racconta il suo amore più tormentato.

Parlando di un suo ex, la showgirl ricorda: “Mi ha plagiata, controllata, ricattata. Mi accusò persino di non essere una brava madre”.

Servirono due anni per trovare la forza di allontanarsi da quella storia malata, e oggi Miriana, alle donne vittime della stessa sorte, consiglia: “Chiedete aiuto a chi vi vuole bene”.

Cambiò le veline di Striscia la Notizia

In quegli anni, però, a Miriana Trevisan accaddero anche cose belle che, in un certo senso, hanno cambiato la televisione.

Fu grazie a lei se, almeno per qualche tempo, le Veline del noto show satirico non dovettero più scoprirsi tanto.

“Vestita da ragazza Drive-in non ci vengo” aveva esordito al provino, così, in quell’edizione, “le Veline furono più coperte”.

Al suo fianco, sul bancone di Striscia, nel ruolo di bionda c’era Laura Freddi.