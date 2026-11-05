Mirko Lorusso, il Johnny de 'Il Paradiso delle Signore': “Ho il timore di non fare mai abbastanza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Per il pubblico de Il Paradiso delle Signore, la serie di Rai 1, è Johnny Pastore, il giovane musicista dallo spirito libero che rifiuta le convenzioni e guarda al futuro con entusiasmo. Ma il tema della libertà attraversa anche la vita di Mirko Lorusso, attore originario di Altamura che, prima di trasferirsi a Roma, ha dovuto rinunciare all’atletica e ripensare il proprio futuro. Tra teatro, letteratura e musica, ha costruito un percorso guidato dalla curiosità e dal desiderio di continuare a imparare. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie Mirko Lorusso racconta le proprie ambizioni, il rapporto con il successo, le critiche che ancora lo feriscono e la paura di non fare mai abbastanza.

Johnny Pastore sembra avere una risposta piuttosto semplice alla vita: essere libero. La libertà, però, è una parola bellissima finché non ci costringe a scegliere. Secondo lei, Johnny è davvero un uomo libero oppure ha ancora paura di mettere radici?

“Prima di tutto, bisognerebbe capire che cosa intendiamo per libertà. Johnny ha una visione piuttosto semplicistica della vita, ma non per questo necessariamente sbagliata rispetto a quella più tradizionale, secondo cui mettere radici sarebbe indispensabile. Bisogna considerare soprattutto gli anni in cui vive. La sua è una risposta radicale a una società altrettanto radicalizzata, nella quale sembrava esistere un solo modello di vita possibile. Oggi tendiamo a giudicare estrema la sua scelta, ma quando si esercita una forza repressiva, la reazione può essere altrettanto intensa nella direzione opposta”.

E per lei che significato ha la libertà?

“È un bisogno che sento profondamente. Se dovessi definirla in modo semplice, direi che significa poter fare ciò che ci fa stare bene: dedicarci alle nostre passioni e alle persone che amiamo. Per me essere liberi significa questo”.

Lei e Johnny siete due giovani di epoche differenti. In quali aspetti del personaggio si riconosce e in quali, invece, si sente distante da lui?

“Il primo punto di contatto, quello più evidente, è l’amore per la musica. Condivido anche molte delle sue idee, soprattutto la speranza con cui guarda alla vita. Penso, per esempio, alla sua posizione contro la guerra e ai movimenti studenteschi che caratterizzano quegli anni, fino al Sessantotto. Sono ideali nei quali mi riconosco. Quanto alle differenze, ce n’è una piuttosto evidente: adoro studiare. Ogni tanto, mentre interpreto Johnny, mi viene voglia di dirgli: ‘Leggi un po’ di più!’”.

A proposito della sua passione per lo studio, ricorda il momento in cui ha dovuto decidere quale strada intraprendere? Quali pensieri le passavano per la testa?

“Lo ricordo molto bene, perché è stato un periodo piuttosto travagliato. Ho frequentato il liceo scientifico, ma devo fare una precisazione: quando dico che mi piace studiare, mi riferisco soprattutto al desiderio di approfondire gli argomenti che mi interessano davvero. Sono sempre stato un lettore accanito e ho avuto spesso la sensazione di essere un po’ precoce rispetto alla mia età. Per esempio, il mio libro preferito è Guerra e pace. Già in seconda superiore mi rendevo conto di avere interessi diversi da quelli di alcuni coetanei. Inizialmente volevo studiare Fisica. Avevo anche partecipato a tirocini di orientamento universitario, ma a un certo punto il corpo e la mente mi hanno fatto capire che non era la mia strada. Così ho scelto Lettere. Sono contento di aver saputo riconoscere quei segnali e di aver intrapreso un percorso che mi permettesse di continuare a studiare e coltivare i miei interessi”.

Quanto conta, nel suo lavoro, questa possibilità di continuare a imparare?

“È una delle meraviglie del mestiere dell’attore: bisogna saper fare un po’ di tutto. Può capitare di interpretare un chitarrista esperto oppure un pianista, e quella diventa un’occasione meravigliosa per imparare a suonare uno strumento. A casa ne ho tantissimi che so suonare male, come il violino! Però avere la possibilità di dedicarmi a una nuova disciplina rappresenta già una forma di libertà. Significa non essere costretto a svolgere sempre la stessa attività e poter esercitare una professione che mi lasci spazio per coltivare altre passioni”.

Oltre a Il Paradiso delle Signore, nel suo percorso c’è molto teatro, anche shakespeariano, con ruoli particolarmente impegnativi. Se confronta l’attore che è oggi con quello che immaginava di diventare, nota delle differenze oppure riconosce una coerenza di fondo?

“Credo ci sia una certa coerenza. Ho sempre desiderato diventare un attore e gli interpreti che amo e ammiro non sono legati a un unico genere o a una sola forma di recitazione. Non ho mai voluto fare questo mestiere per diventare famoso o ricco. Naturalmente sono affermazioni da prendere un po’ con le pinze, ma il mio obiettivo è sempre stato diventare un bravo attore e avere anche del tempo libero. Paradossalmente, da questo punto di vista, il teatro è abbastanza vicino alla televisione, quando viene realizzata con determinati ritmi e tempi di lavorazione. Mi piacerebbe moltissimo provare anche il cinema, ma ciò che conta davvero è recitare. Amo lavorare e stare sul palcoscenico. Per questo riconosco una continuità nel mio percorso”.

Che rapporto esiste, secondo lei, tra la tecnica e la libertà di un attore?

“La prima parola che mi viene in mente è ancora libertà. A questo punto credo proprio che sarà il tema della nostra intervista! Nel teatro che faccio con i miei colleghi vengono stabilite regole, limiti, una struttura all’interno della quale muoversi. Ma proprio entro quei confini si può essere liberi di esprimersi. Gli attori parlano spesso dell’importanza della tecnica. Secondo me diventa un limite soltanto quando non la si padroneggia. Se invece la conosci e sai utilizzarla, ti permette di essere libero”.

Attraverso la recitazione ha scoperto aspetti del suo carattere che prima non conosceva?

“Pensavo di essere una persona molto impulsiva. Poi ho imparato a riconoscere un dualismo che mi appartiene profondamente: da una parte sono istintivo, di pancia, dall’altra estremamente razionale e riflessivo. Può sembrare un paradosso, quasi un ossimoro. E in effetti ho scoperto di essere un po’ un ossimoro! Questa caratteristica mi è tornata molto utile nella recitazione. All’inizio della carriera sfruttavo soprattutto la componente impulsiva, perché mi riusciva bene interpretare personaggi irruenti. Con il tempo, però, ho imparato ad apprezzare anche il lavoro sulle sfumature. Ho scoperto quanta bellezza possa esserci negli aspetti più sottili”.

Come riesce a conciliare la recitazione con la musica e le altre passioni artistiche?

“Ultimamente convivono un po’ a fatica, devo ammetterlo. Il problema è che vorrei dedicarmi a troppe attività. Anche se, a pensarci bene, è contemporaneamente una fortuna e un limite. Un altro esempio del mio dualismo! Fin da piccolo desideravo diventare uno scrittore, e questo si ricollega anche alla decisione di studiare Lettere. La musica occupa un posto importante nella mia vita, ma non quanto vorrei. Tra recitazione, teatro e scrittura, che cerco comunque di portare avanti, ci sono inevitabilmente periodi in cui devo sacrificarla. Rimane però una presenza costante. Ho sempre a disposizione la chitarra, il pianoforte e l’armonica. Quando torno a casa, trovo quasi sempre un momento per cantare o suonare. Vorrei comunque fare molto di più: studiare pianoforte e chitarra jazz, per esempio, e imparare a suonare la tromba”.

Da dove nasce questa passione per l’arte? C’è qualcuno, nella sua famiglia, che ha contribuito a farla crescere?

“Mio padre e mio zio facevano gli animatori. In un certo senso sono cresciuto sul palcoscenico: già a due anni mi trovavo lì con loro. Erano molto legati al teatro, anche se naturalmente si trattava di una forma diversa da quella di prosa che frequento oggi. Da piccolo li osservavo durante le prove e mi divertivo tantissimo. Poi ho fatto una scoperta bellissima. Mio nonno materno, che non ho mai conosciuto, era un pasticcere e aveva scritto un libro di poesie. L’ho scoperto all’università. Quando l’ho letto, ne sono rimasto profondamente colpito. Alcuni componimenti sono talmente belli che li ricordo ancora a memoria. Anche mio nonno paterno è un lettore accanito e mi ha sempre regalato molti libri. In realtà, la mia famiglia è molto più sportiva che artistica. Quasi tutti provengono dal mondo dell’atletica leggera, disciplina che anch’io ho praticato per molti anni”.

US: Francesca Alfano

Lei è cresciuto ad Altamura, in una famiglia molto legata allo sport. Inizialmente immaginava un futuro nell’atletica, ma ha dovuto rinunciarvi. Che cosa è successo?

“Inizialmente volevo diventare uno sportivo. Poi sono stato costretto a interrompere quel percorso a causa dell’asma. Era una forma che interessava la trachea, non i polmoni, e che nel mio caso non si riusciva a curare. Ho cercato di continuare per diversi anni, dalla seconda alla quinta superiore, ma è stata un’esperienza molto difficile da metabolizzare”.

Quanto ha influito la disciplina sportiva sul suo modo di affrontare la recitazione?

“Moltissimo, non soltanto nel lavoro di attore, ma più in generale nel mio rapporto con l’arte. Lo sport ti insegna che non puoi pretendere di ottenere risultati immediati. Devi costruirli giorno dopo giorno, ripetendo lo stesso gesto e lavorandoci continuamente, finché non diventa parte di te. È un approccio che ritrovo anche nella mia professione”.

Nell’atletica i risultati sono misurabili, mentre un attore può essere bravissimo senza ottenere necessariamente un ruolo. Come vive il giudizio e la competizione?

“Cerco di non darci troppo peso, soprattutto quando competere significa confrontarsi continuamente con gli altri. Evito di chiedermi se qualcuno lavori più di me perché sia più bravo, meno bravo o per altre ragioni. Sarebbe un paragone poco utile, perché non esiste un criterio oggettivo per misurare il talento, come invece può accadere nello sport. Preferisco concentrarmi sui miei limiti e sugli aspetti che posso migliorare. Ed è proprio questo che mi diverte. Non considero le mie mancanze un elemento negativo. Anzi, quando mi accorgo di non saper fare qualcosa, penso: ‘Meno male, significa che ho ancora qualcosa su cui lavorare!’”.

Come hanno reagito i suoi genitori quando ha deciso di dedicarsi alla recitazione e trasferirsi a Roma?

“Mia madre e mio padre mi hanno sempre sostenuto. Mi ripetevano: ‘Fai quello che ti rende felice, segui i tuoi desideri’. Naturalmente qualche dubbio è emerso quando ho cominciato a pensare di trasferirmi a Roma. Una volta arrivato, però, ho trovato quasi subito lavoro come attore, quindi quelle perplessità sono durate relativamente poco”.

E lei non aveva paura di lasciare Altamura? Qual era il suo timore più grande?

“Ne avevo molta. Temevo che tutto il lavoro svolto fino a quel momento potesse andare perduto. Ad Altamura avevo sempre fatto teatro e avevo anche fondato una compagnia con la quale già lavoravo. Trasferirmi significava lasciarmi alle spalle quella realtà. Ma era una scelta necessaria. Sentivo di non poter più rimanere lì, perché le opportunità erano troppo poche rispetto a tutto ciò che desideravo scoprire e imparare. Avevo soprattutto una grande voglia di conoscere il mondo che esisteva oltre la mia città e di confrontarmi con chi faceva teatro a livello professionale”.

Aveva già dovuto rinunciare alla carriera sportiva. Non temeva che anche questa nuova strada, così incerta, potesse trasformarsi in un fallimento?

“Sicuramente sì. Però credo sia meglio convivere con un fallimento piuttosto che continuare a domandarsi: ‘E se ci avessi provato?’. Naturalmente non sono partito senza alcuna preparazione. Avevo già fatto qualche esperienza lavorativa, studiato con professionisti del teatro e sapevo di avere qualche carta da giocarmi. Avevo rimandato quella decisione per molto tempo, finché mi sono detto che dovevo tentare. Magari sarebbe andata male, ma avrei comunque vissuto un’esperienza in più”.

Oggi il suo volto è diventato riconoscibile e la sua carriera sta crescendo. Riesce a godersi i risultati raggiunti oppure pensa già al prossimo obiettivo?

“Credo sia legato a quanto dicevo prima: non riesco a smettere di dedicarmi a diecimila attività. Forse non mi godo abbastanza i traguardi perché, in una professione che non offre garanzie, cerco continuamente di migliorarmi. Magari, invece di uscire a bere uno spritz per festeggiare, rimango chiuso in casa a studiare tecniche di respirazione o di emissione vocale. Non so quanto sia capace, in questo momento, di apprezzare ciò che ho conquistato. Sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Forse c’entra anche il bisogno di sentirmi dire, un giorno: ‘Va bene, hai fatto abbastanza’. Ma non so quando arriverà quel momento”.

Ha fretta che arrivi?

“No, forse ne ho persino un po’ paura. Perché poi che succede? Che cosa viene dopo?”.

Come vive, allora, la sua ambizione?

“Sono ambizioso, ma non nell’accezione più comune del termine. Non ho fretta e ho un ideale abbastanza chiaro. La mia ambizione non consiste necessariamente nel vincere un premio, diventare famoso o ricevere inviti. Penso, per esempio, a Toni Servillo, che ha lavorato a lungo in teatro, costruendo una propria realtà artistica. Il cinema e la notorietà sono arrivati successivamente, quando aveva già alle spalle un percorso professionale consolidato. Naturalmente anch’io ho dei sogni e a volte immagino ciò che potrebbe accadere. Cerco però di coltivare le mie aspirazioni senza fretta. Mi ripeto che, prima o poi, le opportunità arriveranno”.

Il suo è un mestiere che richiede di esporsi, ma anche di conservare una dimensione privata. Si lascia conoscere facilmente oppure le serve tempo prima di permettere a qualcuno di avvicinarsi davvero?

“Immagino due livelli, come se ci fossero due cerchi tracciati intorno a me. Il primo è accessibile praticamente a chiunque. All’interno di quel cerchio mostro forse il novanta per cento di me stesso, magari anche di più. Poi esiste un nucleo più profondo, difficile da raggiungere. Quella parte è riservata alle persone che mi sono davvero vicine, alla famiglia e agli amici più stretti”.

Nella vita privata, quale sentimento fatica maggiormente a mostrare? E quale, invece, esprime con più naturalezza?

“La paura, senza dubbio. È una delle emozioni che faccio più fatica a manifestare. Direi anche la delusione. Con le manifestazioni di affetto, invece, non ho particolari difficoltà. Anzi, sono una persona molto espansiva. Ed è una spontaneità che vorrei conservare anche con il passare degli anni. Nel nostro mestiere si dice spesso che i migliori attori siano i bambini. Credo sia importante preservare il più possibile quella spontaneità e quell’apertura emotiva. Almeno per quanto riguarda i sentimenti più teneri, vorrei riuscire a mantenerle anche in futuro”.

C’è una frase attribuita a Stella Adler secondo cui un attore dovrebbe avere la pelle di un rinoceronte e l’anima di una rosa. Da quali giudizi ha imparato a difendersi e quali, invece, riescono ancora a ferirla?

“Devo ancora imparare a proteggermi dalle critiche delle persone che mi stanno vicino. Sul set, per esempio, le colleghe Chiara, Francesca e Ilaria mi prendono spesso in giro perché sostengono che sia un po’ permalosetto. Ma non sono le uniche: me lo dicono anche nella vita privata. In effetti sono particolarmente sensibile alle osservazioni di chi mi conosce bene e a cui tengo. I giudizi che arrivano dall’esterno, invece, non mi toccano più di tanto. Da quelli ho imparato a difendermi”.

A proposito di giudizi, sui suoi social qualcuno ha commentato di preferirla quando si mostrava maggiormente, anche fisicamente. Considera questo genere di attenzione un complimento oppure un limite?

“Lo prendo come un complimento. Non ricordo quel commento specifico, cerco anche di non trascorrere troppo tempo su Instagram”.

Al di là dei social, che rapporto ha con lo specchio e con la sua immagine?

“A casa praticamente non ho specchi! Le persone che mi conoscono bene mi prendono spesso in giro perché esco senza nemmeno controllare il mio aspetto. Uno specchio ce l’avevo, ma l’ho smontato e messo da parte perché utilizzo quella parete per proiettare i film. L’unico luogo in cui mi capita di guardarmi più spesso è la palestra, semplicemente perché lì ce ne sono tantissimi. A casa, invece, mi succede persino di uscire con qualche traccia di dentifricio sul viso, senza essermene accorto”.

E quando si guarda allo specchio, magari proprio in palestra, chi vede riflesso? Chi è Mirko ai suoi stessi occhi?

“Se dovessi riconoscermi una caratteristica, direi la determinazione. Quando mi guardo, soprattutto negli occhi, mi sembra di vedere una persona determinata. Però è una domanda complicatissima! A pensarci meglio, non so nemmeno se questa risposta mi soddisfi del tutto. Credo che siamo inevitabilmente plasmati dall’ambiente che ci circonda. Non esiste un Mirko a priori, completamente indipendente dal contesto. Se mi osservo mentre sono in palestra, vedo il Mirko che si sta allenando, con lo sguardo concentrato. Ma quella è soltanto una delle mie tante sfaccettature. La mia identità è più complessa e cambia anche in relazione all’ambiente in cui mi trovo. Trovo che ci sia un equivoco in quelle frasi che ogni tanto circolano sui social, quando si chiede a qualcuno di presentarsi senza dire che lavoro fa, da dove viene o di che cosa si occupa. Ma anche questi elementi fanno parte della mia identità: le attività a cui mi dedico, il lavoro che svolgo, il luogo da cui provengo. Quando mi guardo allo specchio, vedo certamente la persona che sono in quel preciso momento, ma anche quella che sono stato. Vedo un ragazzo di Altamura che poi ha vissuto a Roma, il percorso che ha compiuto e tutte le esperienze che lo hanno portato fin qui”.

Ha appena ricordato Altamura e Roma, due città che rappresentano fasi importanti della sua vita. Quale delle due sente maggiormente come casa?

“Per ora vince Roma. Con il tempo, però, ho imparato ad apprezzare maggiormente anche il luogo da cui provengo, dando valore a momenti che prima tendevo a considerare scontati. Penso, per esempio, alle domeniche in famiglia, trascorse a casa di mia nonna. Proprio qualche giorno fa riflettevo su quanto mi manchi la possibilità di dire, con naturalezza: ‘Usciamo e andiamo a mangiare a casa di nonna’. È un’abitudine di cui sento molto la mancanza. Credo però che ci sia un tempo per tutto. Magari quel periodo tornerà”.

Le mancano maggiormente quelle domeniche in famiglia oppure il ragazzo che era quando le viveva?

“Direi quelle domeniche. Non sento di essere cambiato così tanto rispetto al Mirko di allora. Sicuramente oggi ho più esperienza, ma credo di essere rimasto abbastanza fedele alla persona che ero”.

Torniamo per un momento a Johnny Pastore. Il suo personaggio vuole essere libero da tutto. Lei, invece, da quale paura vorrebbe liberarsi, ma non ha ancora trovato il coraggio di farlo?

“Dalla paura del futuro, almeno in parte”.

Qual è l’aspetto del futuro che la spaventa maggiormente?

“Il timore di non fare mai abbastanza. Ho paura di arrivare a una fase della vita in cui magari non lavorerò oppure sarò costretto a dedicare tutto il mio tempo a un’attività che non desidero svolgere. È soprattutto la possibilità di perdere la libertà di scegliere che mi spaventa”.

Se dovesse raccontare la sua vita fino a oggi attraverso una sola parola, quale sceglierebbe?

“Me ne vengono in mente due: passione e dedizione. Credo di aver sempre cercato di seguire le mie passioni con grande impegno. Prima l’atletica, poi la musica, la scrittura e la recitazione. Sono discipline che hanno segnato profondamente la mia vita. Ho avuto la fortuna di potermici dedicare, ma credo anche di aver trovato il coraggio di rischiare il tutto per tutto, impegnandomi fino in fondo. Ho lavorato in Puglia come assistente alla regia di Licia Lanera, una figura molto importante, vincitrice del Premio Ubu, che parla spesso proprio di questo: nel teatro ci vuole fede. Le ho dedicato anche la mia tesi di laurea. Per questo il concetto di fede ritorna spesso nella mia vita. Quando parlo di dedizione, penso proprio alla fede: la capacità di affidarsi completamente a un progetto, credere che possa funzionare e decidere di portarlo avanti senza risparmiarsi. È quella convinzione che ti porta a dire: ‘Credo in quello che sto facendo e voglio farlo fino in fondo’”.

Ha un’immagine precisa della vita che vorrebbe costruire? Come si vede tra molti anni?

“Da grande appassionato di letteratura, sogno un po’ la vita raccontata da Hemingway, tralasciando naturalmente la fine che ha fatto. Mi piacerebbe, magari a settant’anni, trasferirmi su un’isola e dedicarmi alla scrittura. Non necessariamente ritirarmi, ma avere la possibilità di vivere secondo i miei ritmi. Ho un’immagine abbastanza chiara del futuro che desidero e cerco di costruire il presente per avvicinarmi a quell’ideale. Forse è proprio questo a spaventarmi: il desiderio di riuscire a realizzarlo”.