Misano Adriatico, accoltellamento durante una rissa in discoteca: il questore chiude il locale

E’ di 15 giorni di sospensione delle licenze il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Misano Adriatico. La decisione è stata presa a seguito di una serie di episodi violenti culminati in una rissa con accoltellamento.

La sospensione delle licenze

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la discoteca situata nel territorio del Comune di Misano Adriatico è stata ritenuta un luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato disposto ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, e prevede la sospensione delle licenze per 15 giorni.

Gli episodi di violenza

Il provvedimento si fonda su una serie di gravi episodi verificatisi nel corso delle ultime settimane. La situazione è culminata nella notte di domenica 22 giugno, quando i militari dell’Arma dei Carabinieri di Misano Adriatico sono dovuti intervenire presso il locale a seguito di una violenta rissa. Durante l’evento, un giovane è stato accoltellato alla spalla, al torace e alla mano. Nella stessa circostanza, sono avvenute diverse liti e sono stati segnalati plurimi episodi di furto con strappo di catenine d’oro.

Interventi delle forze dell’ordine

Già dai primi giorni di apertura della stagione estiva 2025, erano stati richiesti ripetuti interventi delle forze dell’ordine, a causa di situazioni critiche sia all’interno che nelle immediate vicinanze della struttura. Questo ha delineato un contesto ambientale di elevata pericolosità.

Interventi sanitari

Nel medesimo arco temporale, anche la Centrale Operativa del “118 Romagna” è intervenuta presso la discoteca in 8 distinte occasioni. Tra queste, si distinguono, sotto il profilo della sicurezza pubblica, 4 interventi per aggressioni o per persone in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

La decisione del Questore

Considerata la situazione nel suo complesso e la sua concreta pericolosità nei confronti di interessi primari quali la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, il Questore di Rimini ha disposto la sospensione delle licenze di cui la discoteca è dotata. In particolare, la sospensione riguarda l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo e di somministrazione di alimenti e bevande al locale da ballo, con effetto a partire da domani, per un periodo di 15 giorni.

