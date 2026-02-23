Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti tre arresti in seguito a una perquisizione condotta dai Carabinieri a Misilmeri (Palermo), dove una palazzina è stata trasformata in un deposito di illegalità. Una donna di 57 anni, il suo convivente di 41 anni e il figlio 27enne sono stati fermati in flagranza e sono accusati di furto aggravato, produzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni. Nell’abitazione sono state trovate una serra di marijuana e armi nascoste, mentre la corrente elettrica veniva sottratta abusivamente dalla rete pubblica per un valore di 50mila euro. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto misure restrittive per i tre indagati.

La scoperta dei Carabinieri: una palazzina trasformata in deposito di illegalità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo a Misilmeri, dove i militari della locale Stazione hanno effettuato una perquisizione in una palazzina su tre livelli. L’edificio, apparentemente una normale abitazione, è risultato invece essere il fulcro di una serie di attività illecite. All’interno, i Carabinieri hanno rinvenuto una serra indoor per la coltivazione di marijuana, armi da fuoco e un sofisticato sistema di allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

Chi sono gli arrestati e quali reati sono contestati

Nel corso dell’operazione sono state arrestate tre persone: una donna di 57 anni, il suo convivente di 41 anni e il figlio 27enne. Tutti e tre sono stati fermati in flagranza di reato e sono ritenuti responsabili, in concorso, di furto aggravato di energia elettrica, produzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni. Le accuse sono state formalizzate dopo il rinvenimento di numerose prove all’interno dell’abitazione.

La serra indoor: marijuana coltivata con cura e tecnologia

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto una serra indoor allestita con materiali e strumenti di livello quasi professionale. All’interno della serra sono state trovate alcune piante di marijuana, semi, lampade alogene, fertilizzanti, concimi, teli radianti, terriccio e due bilance di precisione. Tutto l’impianto era alimentato grazie a energia elettrica sottratta illegalmente dalla rete pubblica, senza che alcuna spesa venisse registrata in bolletta.

Il furto di energia elettrica: un danno da 50mila euro

La sottrazione di energia elettrica è stata quantificata in 50mila euro. I tecnici di Enel, intervenuti su richiesta dei Carabinieri, hanno contribuito a ricostruire l’entità complessiva del danno. L’allaccio abusivo permetteva di alimentare lampade, impianti e attrezzature necessarie per la coltivazione della marijuana e per altre attività domestiche, senza alcun costo per gli occupanti dell’abitazione.

Armi e munizioni nascoste tra le mura domestiche

Oltre alla serra, i militari hanno rinvenuto due fucili detenuti illegalmente e nascosti sopra un armadio, insieme a 266 cartucce calibro 12 a pallini occultate in un magazzino. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

Le misure cautelari e il ruolo del Tribunale di Termini Imerese

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti e ha disposto nei confronti dei tre indagati l’obbligo di dimora nel comune di Misilmeri, la presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di permanenza notturna dalle 20:00 alle 07:00.

IPA