È stato evitato un tentato suicidio grazie all’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Misilmeri (Palermo), che hanno salvato un uomo in evidente stato confusionale. L’episodio si è verificato quando la Centrale Operativa ha ricevuto una telefonata da parte della persona in difficoltà, che aveva annunciato l’intenzione di togliersi la vita. Attraverso un lungo dialogo telefonico e un’azione coordinata sul territorio, i militari sono riusciti a scongiurare il peggio e ad affidare l’uomo alle cure dei sanitari.

Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato quando la Centrale Operativa della Compagnia di Misilmeri ha ricevuto una chiamata da un uomo in stato confusionale. L’interlocutore, pur fornendo generalità errate, ha dichiarato subito la propria intenzione di compiere un gesto estremo. Il militare di turno, comprendendo immediatamente la gravità della situazione, ha dato avvio a un delicato lavoro di persuasione, instaurando un dialogo empatico che si è protratto per circa cinquanta minuti.

L’importanza del dialogo e della prontezza

Durante la conversazione, il Carabiniere ha mantenuto la calma e ha saputo ascoltare con attenzione, riuscendo progressivamente a convincere l’uomo a desistere dal tentato suicidio. Nel frattempo, i Carabinieri della Stazione locale, insieme ai militari della Sezione Radiomobile, sono stati inviati sul territorio per individuare la casa dell’uomo. Un momento cruciale si è verificato quando, durante la telefonata, l’operatore ha percepito il suono delle sirene delle pattuglie impegnate nelle ricerche, dettaglio che ha permesso di capire che i militari erano ormai vicini all’abitazione.

L’intervento e la messa in sicurezza

Pochi istanti dopo, i Carabinieri hanno individuato l’appartamento e sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a mettere in sicurezza l’uomo e a scongiurare il peggio. L’uomo è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato presso una struttura ospedaliera per gli accertamenti necessari. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non destano preoccupazione e non risulta in pericolo di vita.

IPA