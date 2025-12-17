Miss Finlandia Sarah Dzafce espulsa da Miss Universo per il gesto degli occhi a mandorla, polemica social

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sarah Dzafce, vincitrice del concorso di bellezza Miss Suomi in Finlandia, è stata privata del titolo ed espulsa da Miss Universo dopo aver postato sui social una foto in cui si tirava gli angoli degli occhi con le dita fingendo che fossero a mandorla, accompagnata dalla didascalia “mangiare con un cinese”. La polemica è diventata politica, con alcuni membri del governo finlandese che l’hanno difesa e il primo ministro che si è scusato per il loro comportamento.

La foto pubblicata da Sarah Dzafce

Circa una settimana Sarah Dzafce, ventiduenne vincitrice di Miss Suomi, il principale concorso di bellezza nazionale finlandese, ha pubblicato una foto sui social in cui si tirava gli angoli degli occhi con le dita fingendo che fossreo a mandorla.

La didascalia del post diceva “mangiare con un cinese“. Il fatto è successo mentre Dzafce partecipava a Miss Universo, che si è svolto in Thailandia.

ANSA Sarah Dzafce durante Miss Universo

La foto ha generato molta indignazione e rabbia tra i follower asiatici della ragazza. Dzafce ha provato a scusarsi dicendo che l’immagine era stata pubblicata da un suo amico e che il gesto non fosse intenzionale.

L’espulsione da Miss Universo

Le scuse della 22enne non sono bastate e Miss Suomi ha deciso di privarla immediatamente del titolo, che è andato alla seconda qualificata Sunneva Sjögren.

Di conseguenza Miss Universo, competizione in cui si confrontano tutte le vincitrici di vari concorsi di bellezza nazionale, ha escluso Dzafce.

La questione sembrava essersi conclusa, ma si è invece ingigantita diventando un caso politico in Finlandia.

La polemica diventa politica

Due deputati del partito di estrema destra Veri Finlandesi, che sostengono la maggioranza del primo ministro conservatore Petteri Orpo, hanno pubblicato sui loro profili foto simili a quella scattata dalla 22enne.

Il vicepresidente del partito ha poi attaccato la decisione del concorso di bellezza, definendola una “campagna d’odio“.

Il primo ministro è stato costretto a prendere ufficialmente le distanze dai suoi alleati, dicendo che non rispecchiano i valori “di eguaglianza e di non discriminazione della Finlandia”.