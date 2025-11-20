Miss Universo 2025, incidente per Gabrielle Henry della Giamaica: caduta da passerella, portata via in barella

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Momenti di tensione a Miss Universo 2025, il celebre concorso di bellezza internazionale che si sta svolgendo in Thailandia. La rappresentante della Giamaica, Gabrielle Henry, è caduta dalla passerella durante la sua esibizione ed è stata poi portata via in barella. Le immagini dell’incidente, diventate subito virali sui social, non mostrano con precisione cosa abbia provocato la caduta. L’organizzazione del concorso ha fatto sapere che la ragazza, portata in ospedale, non ha riportato gravi ferite.

Incidente a Miss Universo 2025

L’incidente è avvenuto durante Miss Universo 2025, in corso in questi giorni a Bangkok in Thailandia: domani, venerdì 21 novembre, la serata finale.

Durante una delle fasi preliminari del concorso una delle concorrenti è stata protagonista di una brutta caduta.

Protagonista della caduta la giamaicana Gabrielle Henry

Gabrielle Henry della Giamaica cade dalla passerella

Vittima dell’incidente la rappresentante della Giamaica, Gabrielle Henry, che è caduta rovinosamente a terra durante la sua esibizione.

La concorrente stava avanzando sulla passerella quando ha perso l’equilibrio ed è caduta dal palco.

Una scena che si è consumata in pochi istanti, ammutolendo l’intera platea.

Dai video diffusi sui social non si capisce con certezza cosa abbia provocato la caduta della ragazza.

Probabilmente la modella non avrebbe calcolato bene le dimensioni della passerella, finendo col mettere parte del piede nel vuoto.

Portata via in barella, come sta

La ragazza è stata immediatamente soccorsa dallo staff presente dietro le quinte, tra la preoccupazione del pubblico e delle altre concorrenti.

Gabrielle Henry è stata quindi portata via in barella e accompagnata all’ospedale.

L’organizzazione di Miss Universo ha rassicurato tutti facendo sapere attraverso i suoi canali social che la ragazza non ha riportato gravi ferite nella caduta.

Ed è attualmente tenuta in osservazione in ospedale: niente di grave dunque ma per lei il concorso è finito.