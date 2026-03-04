Missile dall'Iran verso la Turchia individuato e distrutto dalla Nato, dove puntava realmente e le reazioni

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La situazione nel Golfo si fa di ora in ora più preoccupante. La guerra si sta allargando pericolosamente. Nella giornata di mercoledì 4 marzo un missile sparato dall’Iran verso lo spazio aereo della Turchia è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Una fregata iraniana è invece stata completamente distrutta da un siluro lanciato da un sottomarino Usa al largo dello Sri Lanka, nell’Oceano Indiano.

Guerra in Iran, difese Nato neutralizzano missile verso la Turchia

Il ministero della Difesa Nazionale turco ha riferito che “un missile balistico, lanciato dall’Iran e individuato mentre si dirigeva verso lo spazio aereo turco dopo aver attraversato lo spazio aereo iracheno e siriano, è stato prontamente intercettato e neutralizzato dagli elementi di difesa aerea e missilistica della Nato”.

È stato inoltre comunicato che l’ordigno caduto nel distretto di Dörtyol, nella provincia di Hatay, faceva parte di un munizionamento antiaereo che ha intercettato la minaccia in volo. Non sono state registrate vittime o feriti.

ANSA

“La nostra volontà e capacità di garantire la sicurezza del nostro Paese e dei nostri cittadini sono ai massimi livelli”, si legge sempre nel comunicato diffuso dalle autorità turche.

Il distretto di Dörtyol, dove sono precipitati i frammenti dell’intercettore, dista circa 40 chilometri dal confine con la Siria. Storicamente noto come Chork Marzban è un comune e distretto dove vivono circa 130.000 persone.

Dopo il fatto, il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha contattato l’omologo iraniano, Abbas Araghchi, dicendo che “qualsiasi azione che possa portare alla espansione del conflitto dovrebbe essere evitata”.

L’Alleanza Atlantica: “Nato saldamente al fianco degli Alleati”

“Condanniamo gli attacchi dell’Iran contro la Turchia – ha dichiarato la portavoce dell’Alleanza Atlantica -. La Nato è saldamente al fianco di tutti gli Alleati, compresa la Turchia, mentre l’Iran continua i suoi attacchi indiscriminati in tutta la regione. La nostra posizione di deterrenza e difesa rimane forte in tutti i settori, compresa la difesa aerea e missilistica”.

Qualche ora dopo la distruzione del missile, un funzionario turco ha parlato con l’Afp, spiegando di ritenere che l’arma “mirasse a una base nella Cipro greca, ma che abbia deviato dalla rotta”.

La vicenda “non sembra che possa innescare qualcosa di simile all’articolo 5 della Nato”, ha riferito Pete Hegseth in un briefing al Pentagono. “Dovremo comunque studiare meglio la situazione”, ha aggiunto il segretario alla Difesa Usa.

Cos’è l’articolo 5 della Nato

L’articolo 5 stabilisce che un attacco armato contro uno o più membri della Nato è ritenuto un attacco contro tutti i membri che quindi hanno facoltà di intervenire in difesa del Paese aggredito.

L’episodio del missile intercettato in Turchia rischia quindi di trascinare l’intera Nato in guerra? In realtà, tale ipotesi sembra remota. Quando si verificano casi simili scatta una profonda valutazione politica unanime, ma soprattutto si tende a far valere l’articolo 4, vale a dire che situazioni del genere vengono gestite spesso con consultazioni.

In altre parole, non c’è una risposta militare immediata dei Paesi Nato ma si cerca di risolvere le questioni in modo più prudente.