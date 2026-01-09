Missile ipersonico Oreshnik lanciato a 13mila km orari dalla Russia in Ucraina, può contenere testate nucleari

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Russia ha utilizzato un missile ipersonico Oreshnik durante un massiccio attacco notturno contro l’Ucraina. Il vettore, capace di viaggiare a 13 mila km orari e di trasportare testate nucleari, avrebbe la capacità di colpire buona parte del continente. Per l’Ucraina si tratta di una “grave minaccia per la sicurezza dell’Europa”.

Russia, nuovo attacco notturno sull’Ucraina

Nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio la Russia ha condotto un nuovo attacco su vasta scala contro l’Ucraina, in diverse aree del Paese. Secondo quanto comunicato dall’aeronautica militare ucraina, tra le armi utilizzate figura anche un missile ipersonico Oreshnik, il cui impiego non veniva segnalato da oltre un anno.

Le autorità di Kiev hanno riferito che durante l’offensiva sono stati lanciati complessivamente 36 missili e 242 droni, buona parte dei quali intercettati dai sistemi di difesa.

Getty Un’infografica che spiega il funzionamento del missile ipersonico Oershnik, lanciato dalla Russia sull’Ucraina

Il ministero della Difesa russo ha parlato di un “massiccio attacco con armi di precisione a lungo raggio”, confermando l’impiego del sistema missilistico Oreshnik ma senza indicare obiettivi specifici. Autorità locali hanno segnalato esplosioni e un attacco balistico contro infrastrutture critiche nell’area di Leopoli, ma non risultano vittime collegate direttamente al lancio del missile ipersonico.

Le caratteristiche del missile ipersonico Oreshnik

Secondo l’aeronautica ucraina, il missile ipersonico Oreshnik avrebbe viaggiato a una velocità di circa 13.000 chilometri orari lungo una traiettoria balistica, pari a circa dieci volte la velocità del suono. L’identificazione definitiva del vettore avverrà però solo dopo l’analisi dei frammenti recuperati sul terreno.

L’Oreshnik è un missile balistico a raggio intermedio presentato da Mosca come arma ipersonica di nuova generazione. Può essere equipaggiato con testate multiple e trasportare carichi convenzionali oppure nucleari. Le stime diffuse indicano una gittata fino a 5.000-5.500 chilometri, sufficiente a raggiungere gran parte dell’Europa.

Si tratterebbe comunque di un sistema sperimentale, derivato da progetti già noti. L’Oreshnik era stato usato per la prima volta nel novembre 2024 contro la città ucraina di Dnipro.

Le reazioni politiche

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha definito l’attacco “una grave minaccia per la sicurezza del continente europeo” e “un test per la comunità transatlantica”, sottolineando la vicinanza dell’area colpita ai confini dell’Unione Europea e della Nato. Kiev chiede una risposta più decisa da parte dei partner occidentali.

Mosca ha sostenuto che l’operazione militare sia stata una risposta a un presunto tentativo ucraino di colpire il presidente Vladimir Putin, versione smentita da valutazioni dell’intelligence statunitense, citate dalla CNN.

Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, la strategia punta invece a creare pressione psicologica sulla popolazione e aggravare le difficoltà legate alla mancanza di elettricità e riscaldamento.