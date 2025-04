Missili e morti a Sumy nell'attacco in Ucraina, Zelensky accusa Putin: "Solo un bast***o può fare tanto"

Molte persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico russo sulla città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Artem Kobzar. " Il nemico ha colpito di nuovo la popolazione civile", ha scritto. Secondo i media ucraini i cittadini rimasti uccisi sono almeno 31, mentre i feriti sono oltre una ottantina. Il presidente Volodymyr Zelensky accusa Vladimir Putin: "Solo un bastardo potrebbe comportarsi così".

L’attacco missilistico a Sumy in Ucraina

Il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, ha confermato che l’attacco ha provocato numerose vittime, senza specificarne il numero.

L’Aeronautica Militare ucraina ha lanciato l’allarme per una minaccia di missili balistici nell’Oblast di Sumy alle 10:17. Alle 10:52, numerosi canali hanno annunciato che la città era stata attaccata e c’erano "molti morti".

Il premier ucraino Denys Shmyhal ha scritto su X: "Un cinico e violento attacco russo al centro di Sumy. In un giorno festivo, di domenica, il nemico ha deliberatamente sparato missili contro oggetti civili con molte persone nelle vicinanze. Il risultato è stato un gran numero di morti e feriti. Le mie sincere condoglianze alle famiglie. L’edificio dell’Università statale di Sumy e abitazioni sono state distrutte".

Zelensky accusa Putin

"Un terribile attacco missilistico balistico russo su Sumy. I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada… E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell’ingresso del Signore a Gerusalemme. Secondo i dati preliminari, decine di civili sono rimasti uccisi e feriti", ha scritto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky.

Il leader ucraino ha invocato una "forte risposta" della comunità internazionale. "La Russia va trattata come merita un terrorista", ha scritto ancora su Telegram.

Nel mondo, ha ricordato, "tutti – gli Stati Uniti, l’Europa – vogliono mettere fine a questa guerra e a queste uccisioni. La Russia vuole esattamente questo tipo di terrore e sta prolungando la guerra".

"Senza pressione sull’aggressore, la pace è impossibile. I colloqui non hanno fermato le bombe", ha aggiunto.

Zelensky, negli ultimi giorni, aveva già riferito che i russi stavano lanciando un’offensiva nelle regioni di Sumy e Kharkiv.

Le due città non sono lontane dal confine russo, raggiungibile in meno di un’ora d’auto, e quindi costantemente bombardate dall’esercito del Cremlino.

Le vittime e i feriti

Secondo il ministero dell’Interno ucraino, i feriti nell’attacco russo a Sumy , vicino al confine con la Russia, sono 83, tra cui sette bambini.

Secondo il Servizio statale di emergenza, sono invece almeno 31 i morti, tra cui due bambini.

Le bombe russe si sono accanite sulla gente che andava a messa, il giorno della Domenica delle Palme, un giorno ampiamente celebrato dalla Chiesa ortodossa.

"La Russia ha attaccato il centro della città con armi balistiche in un momento in cui c’erano molte persone per strada. Si è trattato di un attacco deliberato contro i civili durante una delle principali festività religiose", ha scritto il ministro degli Interni ucraino Igor Klymenko.

La Procura regionale di Sumy ha avviato un’indagine preliminare su un crimine di guerra che ha causato la morte di persone (Parte 2 dell’articolo 438 del Codice penale dell’Ucraina).