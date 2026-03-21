Missili Iran su Israele, Paesi arabi e base Usa Diego Garcia: Italia pronta con navi per Hormuz ma non ora

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La guerra in Medio Oriente ha raggiunto un momento in cui nessuno può mostrare segni di cedimento all’avversario. L’Iran ha visto decimare i propri vertici politico-militari e ridurre di molto la propria capacità missilistica, ma ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele e Paesi del Golfo. Alcuni vettori sono stati indirizzati anche verso la base Usa Diego Garcia, situata nell’Oceano Indiano. Gli Stati Uniti sono in estrema difficoltà, per motivi interni e perché si stanno impantanando in una guerra che non volevano. E chiedono velatamente supporto, non soldati, a noi satelliti europei. Italia inclusa.

Nuova ondata di attacchi e contrattacchi

Mentre l’amministrazione Trump valuta se lanciare un’offensiva di terra in Iran e occupare la strategica isola di Kharg, l’Iran ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi israeliani e del Golfo. Ricevendo la pronta risposta di Tel Aviv, che ha bombardato la capitale Teheran e altri centri.

Il bersaglio dell’Iran è sempre la tenuta della globalizzazione a guida americana, con un messaggio chiaro: possiamo colpire chiunque aiuti gli Usa nella loro guerra contro la Repubblica Islamica.

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Un drone ha colpito anche il quartier generale del Servizio di intelligence nazionale e un quartiere residenziale a Baghdad, in Iraq. In questo caso, Teheran vuole comunicare al Paese confinante, sede di basi americane e curdi che gli Usa vorrebbero aizzare contro gli ayatollah, che finirà molto male se collabora coi nemici.

I missili iraniani possono colpire a 4mila chilometri

Teheran ha confermato il lancio di missili verso la base utilizzata dagli Stati Uniti sull’isola britannica Diego Garcia, nell’arcipelago delle Chagos. Non deve stupire il fatto che Londra abbia concesso l’utilizzo della base a Washington, in quanto ogni Paese europeo è in rapporto di sudditanza militare nei confronti dell’impero americano.

Ciononostante, la Gran Bretagna ha formalmente consentito agli Usa di adoperare la struttura per “operazioni difensive specifiche contro l’Iran”. La base è strategica per gli Stati Uniti, tanto da essere quartier generale di sottomarini nucleari, bombardieri e caccia.

Veniamo però al punto. Il fatto che l’Iran abbia lanciato un raid contro l’isola Diego Garcia evidenzia una gittata dei missili ben superiore a quanto stimato in Occidente. La base anglo-americana si trova infatti a quasi 4mila chilometri dal territorio persiano.

Il mese scorso il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, aveva riferito come la Repubblica Islamica avesse appositamente limitato la gittata dei propri missili a “soli” 2mila chilometri.

Un altro chiaro messaggio a Stati Uniti e Israele, che avevano già sbandierato in patria l’avvenuta distruzione delle forze missilistiche di Teheran, strategica spina nel fianco dei propri avversari in Medio Oriente al pari della corsa al nucleare.

Non a caso, Usa e Israele hanno risposto agli attacchi colpendo l’impianto nucleare iraniano di Natanz. Quest’ultimo rappresenta il principale sito di arricchimento dell’uranio della Repubblica Islamica ed era stato già danneggiato nella prima settimana di conflitto, oltreché durante la guerra dei 12 giorni del giugno 2025.

Hormuz, 6 Paesi pronti a intervenire: ma nel dopoguerra

Proprio a proposito di Hormuz, c’è da decifrare per bene le ultime dichiarazioni di Donald Trump e dei Paesi europei. Quando il presidente americano ha maledetto gli Stati membri della Nato per non aver fornito aiuto contro l’Iran nel Golfo, ha ampiamente bluffato.

La Nato è una macchina guidata in tutto e per tutto dagli statunitensi, attraverso la cui architettura di basi e comandi esercita controllo e protezione sull’intero continente europeo.

La missione atlantica è però estendibile a teatri vicini e strategici come il Medio Oriente, all’occorrenza. I singoli Paesi europei possono anche rifiutarsi di inviare soldati, ma non possono esimersi dal far utilizzare agli Usa basi sul loro territorio che però appartengono agli Usa.

Allo stesso modo suonano ugualmente propagandistiche anche le frasi sullo Stretto di Hormuz che “non serve gli Usa ma agli Stati europei, e dunque se ne occupino loro”. Il quadrante mediorientale è irrinunciabile anche per gli Usa, che non possono permettersi di mollare la presa su nessun collo di bottiglia marittimo se vogliono mantenere la superpotenza.

Detto questo, diversi Stati Ue tra cui l’Italia hanno manifestato la disponibilità a inviare navi e supporto puramente logistico, non militare attivo, in favore degli americani nel Golfo Persico.

Anche qui, la scelta era ampiamente pilotata da Washington, che resta la potenza egemone nel nostro continente. In questo frangente, però, gli Usa sono in difficoltà per quanto riguarda gli intercettori di difesa aerea e anti-missili. Al punto che hanno chiesto anche agli ucraini un sostegno in merito.

Un’altra cosa deve essere tuttavia molto chiara: l’ok dei Paesi europei a inviare navi nel Golfo riguarda esclusivamente il dopoguerra. Quando cesseranno le ostilità, gli europei faranno la loro parte seguendo gli statunitensi.

Il discorso è speculare a quello sulla “Coalizione dei Volenterosi” per l’Ucraina: nessun intervento militare finché il conflitto è in corso, ma partecipazione attiva e materiale alla gestione del “post”.