Missili su Dubai dopo attacco in Iran, esplosioni a Palm Jumeriah con almeno 4 feriti: incendio in un hotel

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Forti esplosioni a Dubai dopo l’attacco di Israele e Usa contro l’Iran. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno riferito di un “incidente” nella zona dell’hotel di lusso Fairmont The Palm, sull’isola artificiale di Palm Jumeirah, causato da un drone o da un missile lanciato da Teheran in risposta all’offensiva israeliana e statunitense. Sarebbero almeno quattro i feriti registrati finora.

Le esplosioni a Dubai

Le esplosioni a Dubai sono avvenute nel tardo pomeriggio di sabato 28 febbraio in seguito all’escalation che si sta verificando in Medio Oriente, dopo l’attacco sull’Iran di Israele e Usa.

Si tratterebbe di una delle rappresaglie lanciate dal regime degli Ayatollah in diversi Paesi della zona. A essere colpito è stato un hotel di lusso sull’isola artificiale di Palm Jumeirah, dove è divampato un incendio.

L’incendio nell’hotel a Palm Jumeirah

All’agenzia stampa internazionale Afp, due testimoni hanno riferito di aver sentito un’esplosione e di aver visto la nube che si alzava dall’edificio.

Dalle immagini rimbalzare sui social è possibile vedere il fuoco e una colonna di fumo nero sprigionata nel rogo al Fairmont The Palm. Al momento il bilancio provvisorio riporterebbe almeno quattro feriti, trasferiti in strutture mediche di Dubai.

“Le squadre di pronto intervento sono state immediatamente dispiegate e il sito è stato messo in sicurezza. La Protezione Civile di Dubai ha confermato che l’incendio è ora sotto controllo”, si legge nel comunicato rilasciato dall’Ufficio stampa dell’hotel.

Il ministro Crosetto bloccato a Dubai

A Dubai è presente anche il ministro italiano della Difesa Guido Crosetto, rimasto bloccato a causa della sospensione momentanea dei voli in seguito all’attacco in Iran.

L’esponente del governo è da ieri negli Emirati Arabi Uniti, da dove sarebbe dovuto ripartito con la famiglia per l’Italia, ma il suo volo di linea è stato cancellato per la chiusura degli spazi aerei.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nella città emiratina sarebbero rimasti bloccati anche circa 200 ragazzi italiani, che farebbero parte di un folto gruppo che si trova a Dubai per motivi di studio.

Non ci sono ancora conferme né sul numero esatto né sulla effettiva nazionalità di tutti i giovani coinvolti.